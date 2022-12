Silvester steht vor der Tür: Es ist 5 vor 12 für diese herzhafte Mitternachtssuppe

Von: Sandra Keck

Mit dieser herzhaften Mitternachtssuppe startest du gestärkt ins neue Jahr! Das Rezept findest du hier. © Einfach Tasty

Dieses Rezept ist der absolute Knaller zu Silvester!

Was wäre eine Silvesterparty ohne Raketen, Blei gießen, Sekt und leckeres Essen? Wahrscheinlich immer noch eine Party, aber bestimmt keine schmackhafte 😅 .

In vielen Haushalten wird dem Jahresende mit Raclette oder Fondue entgegengefiebert. Das kann dauern und spätestens nach dem Countdown ins neue Jahr, braucht man wieder etwas im Magen. Da kommt eine klassische Mitternachtssuppe doch wie gerufen. Gut vorzubereiten, deftig, sättigend und wärmend: so startet man doch gut ins neue Jahr!

Guten Rutsch 🍀.

So geht‘s:

Diese Zutaten werden benötigt:

2 EL Speiseöl

500 g Rindergulasch

300 g Rinderhackfleisch

100 g Zwiebeln, gewürfelt

450 g Paprikaschoten-Mix, gewürfelt

50 g Tomatenmark

1,5 TL Salz

1 TL Cayennepfeffer

2 TL Oregano

500 ml dunkles Bier

300 ml Brühe

400 g gehackte Tomaten (a. d. Dose)

240 g weiße Bohnen (a. d. Dose), abgetropft

Schmand, nach Belieben

Petersilie, nach Belieben

Die Zubereitung ist einfach:

In einem großen Topf Speiseöl erhitzen und Rindergulasch darin rundherum scharf anbraten. Herausnehmen. Hackfleisch im Bratsatz krümelig braten. Zwiebeln und Paprika hinzugeben und ebenfalls 3 - 4 Minuten mitbraten. Tomatenmark, Salz, Cayennepfeffer und Oregano unterrühren und mit dunklem Bier ablöschen. Brühe, gehackte Tomaten und angebratenes Rindergulasch zugeben und aufkochen lassen. Abgedeckt 3 Stunden bei geringer Hitze köcheln lassen. Gelegentlich umrühren. Weiße Bohnen zugeben und erwärmen. Mitternachtssuppe mit etwas Schmand und gehackter Petersilie servieren. Guten Hunger!

Die perfekte Partysuppe für Silvester ist und bleibt eine Mitternachtssuppe! Das Rezept findest du hier. © Einfach Tasty

