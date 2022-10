Das beste Rezept für knusprigen Kürbis-Flammkuchen: So schmeckt der Herbst

Von: Maria Wendel

Sieht dieser Kürbis-Flammkuchen nicht köstlich aus? Erfahren Sie in diesem Rezept, wie Sie ihn nachbacken. © Bianca Zapatka

Nichts macht mehr Lust auf den Herbst als ein Flammkuchen mit Kürbis-Belag. Das folgende Rezept gelingt jedem in Nullkommanichts.

Draußen herrscht graues Nieselwetter, also muss man es sich drinnen gemütlich machen: am besten mit Leckereien in der wohlig-warmen Küche. Neben Eintöpfen und Co. ist der Flammkuchen ein echter Herbst-Klassiker – erst recht, wenn man ihn mit Kürbis belegt. Das passende Rezept, für das Sie nicht einmal 30 Minuten benötigen, finden Sie hier. Sie werden sehen, dass es vegane Zutaten enthält und dementsprechend auch Veganern schmecken wird. Wenn Sie darauf nicht bestehen, können Sie die Zutaten aber auch einfach ersetzen, indem Sie Frischkäse und Feta aus Milch verwenden. Unabhängig davon finden Sie weiter unten auch Tipps für den perfekten Flammkuchen, damit er schön knusprig wird und welches Obst und Gemüse Sie außerdem für das Rezept nutzen können. Sie lieben Kürbis? Dann probieren Sie danach doch direkt ein herbstliches Kürbis-Risotto.

Rezept für Kürbis-Flammkuchen: Die Zutaten

Vorbereitungszeit: 10 Minuten Zubereitungszeit: 10 Minuten + ca. 10 Minuten Backzeit Portionen: 4

Flammkuchenteig:

125 g Weizenmehl Type 405 oder Dinkelmehl Type 630 + bei Bedarf etwas mehr zum Bestäuben

½ TL Backpulver



½ TL Salz



60 ml Wasser



2 TL Olivenöl

Belag:

100 g veganer Frischkäse (Natur oder Kräuterfrischkäse)



125 g Hokkaido-Kürbis, entkernt, in sehr feine Scheiben geschnitten



1 kleine rote Zwiebel, in feine Scheiben geschnitten



50 g Tofu-Feta, zerbröselt (siehe Infobox*, oder Räuchertofu)

Salz



gemahlener schwarzer Pfeffer



1 TL Olivenöl

1–2 EL Kürbiskerne

Zum Garnieren:

2 Feigen, in Scheiben geschnitten (oder anderes Obst wie Äpfel, Birnen, Weintrauben)



Petersilie (oder andere frische Kräuter wie Thymian, Oregano, Rosmarin)

*Selbstgemachter Tofu-Feta: 200-250 g festen Tofu Natur würfeln und in ein Schraubglas geben. 120-140 ml Olivenöl mit 1 EL getrocknetem Basilikum, 1 EL getrocknetem Oregano, 1 TL getrocknetem Thymian, 1-2 gehackten Knoblauchzehen, 1 ½ TL Meersalz, ½-1 TL Paprikaflocken und 1 TL schwarzen Pfefferkörnern verrühren, über die Tofuwürfel geben, das Glas verschließen, schütteln und mindestens über Nacht im Kühlschrank ziehen lassen (je länger, desto aromatischer). Hält sich mindestens 1 Woche im Kühlschrank, dabei am besten im weniger kühlen Bereich lagern, damit das Öl nicht fest wird.

Kürbis-Flammkuchen: das beste Herbst-Rezept

Flammkuchenteig: Den Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vorheizen, dabei ein Backblech mit hineingeben. In einer Schüssel Mehl, Backpulver und Salz miteinander vermischen. Dann Wasser und Öl hinzufügen und mit einem Holzlöffel verrühren, bis der Teig zusammenklumpt. Dann mit den Händen weiterkneten, bis ein glatter Teig entsteht, und diesen zu einer Kugel formen. Den Teig auf einem Stück Backpapier (oder einer leicht bemehlten Arbeitsfläche) mit einem Nudelholz zu einem großen Oval ausrollen. Dann den Teigboden auf das heiße Backblech im Ofen legen. Belag: Den veganen Frischkäse auf dem Teig verteilen, dabei einen kleinen Rand frei lassen, und dünn mit Kürbis- und Zwiebelscheiben belegen. Dann den Tofu-Feta darüberbröseln, mit Salz und Pfeffer würzen und mit Öl beträufeln. Zum Schluss mit Kürbiskernen bestreuen und den Flammkuchen im vorgeheizten Ofen etwa 10 Minuten knusprig backen. Anschließend aus dem Ofen nehmen und etwas abkühlen lassen. Mit Feigenscheiben belegen und mit Petersilie bestreuen. Sofort servieren und genießen.

Tipps für den perfekten Kürbis-Flammkuchen

Die Schale vom Hokkaido-Kürbis ist essbar. Wenn man eine andere Sorte verwendet, muss man den Kürbis eventuell noch schälen.

Man kann die Gemüse- und Obstsorten nach Belieben austauschen.

Der Teig sollte möglichst dünn ausgerollt werden, sonst wird er nicht richtig knusprig. Auch Kürbis und Zwiebel sollten in möglichst dünne Scheiben geschnitten werden.

Man kann dieses Rezept auch mit Trockenhefe anstelle von Backpulver zubereiten. In diesem Fall den Teig mindestens 5 Minuten kneten, dann abdecken und 30 Minuten ruhen lassen, bevor man ihn ausrollt.

