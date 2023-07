Lecker sieht anders aus: die kuriosesten Gerichte der Welt

13 / 15

Vergorener Hering (Schweden): Surströmming ist ein Gericht aus Schweden, das in Dosen verkauft wird. Es handelt sich dabei um fermentierten Hering, der einen extrem intensiv riecht. In der Regel wird er in Konserven verkauft, die man am besten draußen oder unter Wasser öffnen sollte. Ähnlich wie die Durian ist auch Surströmming nicht überall erlaubt – erst recht nicht im Flugzeug – und gilt zudem als eines der übelriechendsten Lebensmittel der Welt. © IMAGO