„Lavendel-Latte“: Kaffeekreation kann im Sommer eiskalt im Glas serviert werden

Von: Anne Hund

Sie wollen Ihren Gästen ein besonderes Kaffeegetränk kredenzen? Dann brauchen Sie nur etwas Lavendelsirup und ein paar Lavendelblüten. Erfrischend wird das Ganze als Kaltgetränk.

Der Duft von Kaffee gepaart mit einem Hauch von Lavendel: Bei dieser Mischung mögen Provence-Liebhaber sofort an Urlaub denken. Man muss allerdings gar nicht verreisen, um diesem Kaffeegenuss zu frönen. Denn bei dem vielfach geposteten „Lavendel-Latte“ handelt es sich um eine auf Instagram gefeierte Kaffeekreation, die man selbst ganz einfach nachmachen kann.

„Lavendel-Latte“: Angesagte Kaffeekreation auf Instagram

Zum Beispiel so: Einfach normalen Filterkaffee mit aufgeschäumter Milch in eine große Tasse oder ein Glas geben und das Ganze mit ein wenig Lavendelsirup (nicht mehr als zwei Teelöffel) verfeinern. Obendrauf streut man noch ein paar Lavendelblüten. Fertig. Wer mag, kann natürlich auch Espresso-Pulver für die Kaffee-Zubereitung verwenden. Manche mögen es zudem, wenn man die Kaffeekreation zusätzlich mit einem Teelöffel Honig verfeinert.

Eiskalt serviert sind Kaffeegetränke im Sommer schön erfrischend. (Symbolbild) © ParichatS/Panthermedia/Imago

„Lavender-Latte“ eiskalt im Glas serviert – erfrischendes Sommergetränk

Besonders erfrischend schmeckt das auf Instagram in zahlreichen Beiträgen gepriesene Kaffeegetränk mit der Lavendelnote übrigens, wenn man es im Sommer eiskalt im Glas serviert. Der Clou für jeden Eiskaffee: Kaffee-Eiswürfel vorbereiten und im Gefrierfach parat haben. Dafür den Kaffee oder Espresso in größerer Menge wie gewohnt zubereiten und etwas abkühlen lassen. Dann den kalten Kaffee in Eiswürfelbehälter gießen und das Ganze ins Eisfach stellen.

Zubereitung mit Kaffee-Eiswürfeln besonders praktisch

Nun können Sie, wenn sich Besuch ankündigt, zuerst den Lavendelsirup ins Glas geben, dann die vorbereiteten Kaffee-Eiswürfel hineintun und das Ganze mit Milch (alternativ einem Pflanzendrink nach Wahl, beispielsweise Haferdrink) aufgießen. Einmal kurz umrühren. Ein paar Lavendelblüten obendrauf. Und schon können Sie und Ihre Gäste das erfrischende Sommergetränk genießen.