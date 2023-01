Low-Carb-Putengeschnetzeltes in Kokosmilch mit Paprika, Erbsen und Möhren

Diät-Rezept

Gesund, lecker, schnell und kalorienarm kochen? Mit dem Low-Carb-Rezept Putengeschnetzeltes mit Gemüse in Kokosmilch ganz einfach.

Gesund und ausgewogen ernähren, dabei nicht zu viel Arbeit in der Küche haben und schnell ein Gericht zaubern, das schmeckt, aber wenig Kalorien hat? Klingt schwieriger, als es im Grunde ist. Low Carb, also wenig Kohlenhydrate, heißt das magische Zauberwort. Die kalorienarme Ernährungsweise ist eine gute Möglichkeit, um beispielsweise nach dem Detox abzunehmen und anschließend das Wunschgewicht zu halten. Probieren Sie zum Beispiel das Rezept für Putengeschnetzeltes in Kokosmilch mit Paprika, Erbsen und Möhren.

+ Um abzunehmen, ist Low Carb eine Möglichkeit. Probieren Sie das Putengeschnetzelte in Kokosmilch. © Imaginechina-Tuchong/Imago

Auch der gesunde Burger Wrap ist Low Carb, hat also wenig Kohlenhydrate. Ebenso sind die Bunte Bowl mit Pink Hummus und Frikadellen und Feta-Frikadellen mit Pfannengemüse kalorienarm – und sogar noch passend zum Veganuary vegan. Beim Abnehmen ist es zudem ratsam auf Alkohol zu verzichten und Cocktails nur alkoholfrei zu genießen, wie beispielsweise den spritzigen Blutorangen-Mocktail.

Folgende Zutaten brauchen Sie für das Diät-Rezept Low-Carb-Putengeschnetzeltes in Kokosmilch

Für das Gericht:

600 g Putenbrust

2-3 EL Kokosöl

200 g tiefgekühlte Erbsen und Möhren

1/2 rote Paprika

1/2 grüne Paprika

200 ml Kokosmilch

Zum Würzen:

Gemüsebrühe-Pulver

Salz

Pfeffer

Curry-Pulver

Diät-Rezept: So bereiten Sie das Low-Carb-Putengeschnetzelte in Kokosmilch zu

Schneiden Sie die Putenbrust in Streifen und braten Sie sie in etwas Kokosöl auf mittlerer Hitze von allen Seiten gleichmäßig an. Wenn das Geflügel fertig angebraten ist, geben Sie das aufgetaute Tiefkühlgemüse, die in Scheiben geschnittene Paprika und die Kokosmilch hinzu. Lassen Sie das Low-Carb-Gericht vor sich hin köcheln und würzen Sie es nach Belieben mit Gemüsebrühe-Pulver, Salz, Pfeffer und Curry.

