Mango schälen und schneiden: So gelingt es ganz einfach

Teilen

Mangos sind richtig lecker und im Sommer herrlich erfrischend. Beim Zubereiten verzweifeln jedoch viele Menschen. Dabei kann es so einfach gehen.

Ob in Salaten, Currys, Desserts oder als Snack: Mangos sind eine wahre Delikatesse, die zu vielen Rezepten passt. Ihre saftige Textur verleiht Gerichten eine angenehme Frische und einen exotischen Geschmack. Doch auch in Smoothies oder Frühstücksbowls sind Mangos aufgrund ihrer natürlichen Süße ein echtes Highlight. Stellt sich nur die Frage: Wie wird die Frucht am besten zubereitet? Die dicke Schale und der große Kern im Inneren gestalten es oft schwierig, das Fruchtfleisch zu zerteilen. Keine Sorge: Mit unseren drei Tipps gelingt es auch Küchen-Amateuren, Mangos ganz einfach zu schneiden.

Schritt-für-Schritt-Anleitung: Mango schälen und schneiden

Mango schneiden ist einfacher, als man denkt. © IMAGO

Nutzen Sie einen Sparschäler oder ein scharfes Messer, um die Mango komplett abzuschälen. Das ist umso einfacher, je fester die Frucht ist. Stellen Sie die geschälte Mango quer auf ein Schneidebrett und schneiden Sie mit einem Messer eine ca. drei Millimeter dicke Scheibe ab. Nun haben Sie auf einer Seite eine gerade Fläche. Platzieren Sie diese Fläche nach unten auf das Schneidebrett. Schneiden Sie nun möglichst dicht am Kern eine Scheibe Fruchtfleisch ab. Nun können Sie rundherum weitere Mango-Stücke abschneiden. Es bietet sich an, die Frucht dabei zu drehen. Das restliche Fruchtfleisch können Sie mit einem Löffel oder Messer vom Kern abschaben. Dieser Rest ist von der Konsistenz eher püreeartig, schmeckt aber richtig gut! Zerteilen Sie die abgeschnittenen Mango-Stücke je nach Vorliebe weiter in Würfel oder Streifen. Letztere eignen sich gut für Kuchen und Torten, während Würfel perfekt in den (Obst-)Salat passen.

Kalorienarm und gut für den Stoffwechsel: Zehn leckere Lebensmittel, die beim Abnehmen helfen können Fotostrecke ansehen

Küchen-Hack für Mango-Liebhaber: Der Trick mit dem Glas

Bei weicheren Mangos bietet sich der Glas-Trick an – übrigens auch für Kiwi. Hier wird das Fruchtfleisch mit der glatten Oberfläche eines Glases entfernt. So funktioniert’s:

Schneiden Sie die Mango entlang des Kerns in zwei Hälften und stellen Sie ein geeignetes Glas bereit. Nehmen Sie eine der Mango-Hälften in die Hand und drücken Sie das Fruchtfleisch an den Glasrand. Ziehen Sie den Glasrand nun an der Schale hoch – auf diese Weise landet das Fruchtfleisch im Glas. Wiederholen Sie diesen Vorgang mit der anderen Mango-Hälfte.

Sie möchten keine Rezepte und Küchentricks mehr verpassen? Hier geht‘s zum Genuss-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

Mango-Igel: Perfekte Würfel

Möglicherweise haben Sie schon mal vom Würfel-Trick gehört. Auch diese Schneidevariante eignet sich besonders gut für weiche Mangos. Übrigens: So erkennen Sie, ob eine Mango reif ist.

Nehmen Sie ein scharfes Messer und schneiden Sie beide Seiten der Mango entlang des Kerns ab. Achten Sie darauf, nicht zu tief in die Mango zu schneiden, um den Kern nicht zu berühren. Nun haben Sie zwei große Mango-Stücke. Nehmen Sie eine der Mango-Hälften und machen Sie vorsichtig Quer- und Längslinien in das Fruchtfleisch. Schneiden Sie nicht zu tief, ansonsten wird die Schale durchschnitten. Stülpen Sie die Fruchtwürfel um und drücken Sie mit den Fingern leicht gegen die Schale – Ihr Mango-Igel ist fertig. Wiederholen Sie den Vorgang mit der anderen Mango-Hälfte. Wenn Sie Gäste erwarten, können Sie den hübschen Frucht-Igel als Dessert servieren oder als Teil des Buffets garnieren. Um die Fruchtstücke zu lösen, nehmen Sie einfach einen Löffel oder ein Messer zur Hand und ziehen Sie die Würfel von der Schale. Das Ergebnis sind besonders gleichmäßig gewürfelte Mango-Stücke.

Ein hübsch geschnittener Mango-Igel ist ein echter Augenschmaus. © Lana Malamatidi/IMAGO

Lässt sich die Schale von Mangos mitessen?

Wem das Schneiden der Mango zu aufwändig ist, kommt schnell auf den Gedanken, die Schale einfach mitzuessen. Das ist allerdings keine gute Idee: Die feste Oberfläche enthält einen Wirkstoff namens Urushiol, der schleimhautreizend wirkt und allergische Reaktionen auslösen kann. Die meisten Menschen reagieren sehr empfindlich auf Urushiol. Deshalb ist es besser, die Finger von der Schale zu lassen.

Wer sie trotzdem mitessen will, sollte Früchte aus biologischem Anbau kaufen und sie vor dem Verzehr gründlich waschen. Außerdem empfiehlt es sich, erst ein kleines Stück von der Schale zu probieren, um die individuelle Bekömmlichkeit zu testen. Je mehr davon gegessen wird, desto höher ist natürlich das Risiko einer allergischen Reaktion.