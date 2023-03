Nach dieser pikanten Soljanka mit Letscho und Wurst hast du garantiert großen Durst

Jeder Löffel ein Genuss! Das Rezept für eine Soljanka mit Letscho findest du bei Einfach Tasty. © Einfach Tasty

Mehr als eine leckere Resteverwertung.

Es gibt verschiedene Rezepte für Soljanka und alle sind lecker. Grundsätzlich werden aber drei Sorten unterschieden, je nachdem, ob die Hauptzutat Fisch, Fleisch oder Gemüse ist. Eines haben alle gemeinsam: sie werden mit sauer eingelegtem Gemüse zubereitet.



Wir lieben diesen DDR-Klassiker nicht nur aufgrund des unverwechselbaren Geschmacks, sondern auch weil der Eintopf so praktisch ist. Mit dieser schnellen und leckeren Suppe kannst du nämlich problemlos deinen Kühlschrank leeren. Einfach mal durchstöbern und schauen, was ganz hinten in der Ecke kurz vorm Schlecht werden ist. Verschiedene Wurst vom letzten Brunch? Paprika oder Möhren? Etwas Crème fraîche oder Sahne, die nicht ganz aufgebraucht wurde? Kein Problem, kommt alles in die säuerlich-scharfe Soljanka. Das Essiggurkenwasser wird es schon richten.

So geht‘s:

Diese Zutaten werden benötigt:

600 g Wurst (z. B. Lyoner, Jagdwurst, Salami)

1 EL Speiseöl

200 g Zwiebeln, in Scheiben

1 EL Tomatenmark

720 ml Letscho (a. d. Glas)

400 g passierte Tomaten (a. d. Dose)

500 ml Gemüsebrühe

100 ml Essiggurkensud

200 ml Wasser

150 g Essiggurken, in Streifen

1 TL Salz

1 TL Pfeffer

1 TL edelsüßes Paprikapulver

Toppings:

Schmand

Zitronenspalten

Petersilie, gehackt

Wer oder was ist Letscho? Letscho ist ein typisches ungarisches Schmorgericht aus Speck, Paprika, Tomaten, Zwiebeln und Gewürzen. Hierzulande wird Letscho meist als „Paprika in pikanter Tomatensauce“-Konserve verkauft. Der Hauptunterschied zum ungarischen Original liegt im Fehlen tierischer Produkte und am dafür enthaltenen Essig. Letscho wird vor allem als Zutat in der Suppe Soljanka geschätzt und gibt dieser eine scharf-säuerliche Note.

Die Zubereitung ist einfach:

Wurst in Streifen schneiden. In einem Topf Speiseöl erhitzen. Wurst und Zwiebeln darin andünsten. Tomatenmark zugeben und kurz mitbraten. Mit Letscho, Gemüsebrühe, Essiggurkenwasser und Wasser ablöschen. Essiggurken, Salz, Pfeffer und Paprikapulver zugeben und aufkochen lassen. Zugedeckt für 15 Minuten köcheln lassen, dabei gelegentlich umrühren. Soljanka in Schalen verteilen und nach Belieben mit Schmand, Petersilie und Zitronenspalten garniert servieren. Schmecken lassen!

Das Rezept für diese säuerlich-scharfe Soljanka solltest du dir nicht entgehen lassen. © Einfach Tasty

