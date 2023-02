Resteverwertung: Wie lange sind gekochte Nudeln im Gefrierschrank haltbar?

Von: Andrea Stettner

Wer kennt es nicht? Nach dem Essen bleiben oft jede Menge Nudeln übrig. Nudelreste lassen sich jedoch problemlos einfrieren.

Ob Spagetti Bolognese, Tortellini mit Pesto oder Penne mit Tomatensoße: Nudeln schmecken einfach jedem und lassen sich vielfältig zubereiten. Bei der Menge übertreiben es aber die meisten Leute, sodass regelmäßig eine große Menge der beliebten Teigwaren übrig bleibt. Doch wohin mit den Nudelresten? Lassen sich Nudeln einfach einfrieren?

Gekochte Nudeln lassen sich einfrieren

Nudeln bleiben nach dem Kochen oft übrig. Reste lassen sich aber problemlos einfrieren. © Michael Bihlmayer/Imago

Die gute Nachricht lautet: Ja – Nudeln können Sie bedenkenlos einfrieren. Allzu lange sollten Sie damit jedoch nicht warten, da sich bei Zimmertemperatur Keime auf den Nudeln schnell vermehren können und die Reste verderben. Sobald die Pasta abgekühlt ist, sollte sie daher zügig portionsweise in einem Gefrierbehälter oder einem Gefrierbeutel eingefroren werden (Beschriftung mit Einfrierdatum nicht vergessen!). So können Sie immer die passende Menge aus dem Tiefkühlgerät entnehmen. Wer sie zuvor noch kurz in Öl schwenkt, verhindert, dass die Pastareste zu einem Klumpen zusammenfrieren, was das Auftauen erschwert. Die Nudeln sind im Gefrierschrank dann etwa drei bis vier Monate haltbar.

Gekochte Nudeln auftauen – so geht‘s

Gekochte Nudeln lassen sich mit folgenden Methoden wieder auftauen:

im Kühlschrank langsam auftauen: Am besten über Nacht, da es einige Stunden dauert. Die niedrigen Temperaturen im Kühlschrank verhindern, dass sich Keime vermehren.

Am besten über Nacht, da es einige Stunden dauert. Die niedrigen Temperaturen im Kühlschrank verhindern, dass sich Keime vermehren. in Salzwasser kochen: Nudeln für zwei bis drei Minuten in sprudelnd kochendes Salzwasser geben.

Nudeln für zwei bis drei Minuten in sprudelnd kochendes Salzwasser geben. in der Pfanne braten: Gefrorene Nudeln einfach mit etwas Öl in die heiße Pfanne geben. Das Wasser verdampft und die Nudeln werden nicht zu weich.

Gefrorene Nudeln einfach mit etwas Öl in die heiße Pfanne geben. Das Wasser verdampft und die Nudeln werden nicht zu weich. in der Mikrowelle erwärmen: Die Nudeln werden hier zwar etwas matschig, dafür lässt sich gleich noch die Soße dazugeben und in einem Arbeitsschritt erwärmen.

