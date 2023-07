Zu heiß zum Backen? Diese einfache Himbeerrolle kommt ohne Backofen aus

Von: Sandra Keck

Aus Löffelbiskuits kann man mehr als nur Tiramisu machen, wie Einfach Tasty Redakteurin Sandra beweist. Sie macht daraus eine Himbeerrolle, ohne Backen. © Sandra Keck/Einfach Tasty/Canva.com

Leckerer Sommerkuchen ohne Backen: so gelingt der Kuchenklassiker Himbeerrolle oder Himbeer-Sahne-Biskuitrolle auch ohne Backofen.

Die Biskuitrolle, auch bekannt als Biskuitroulade, ist ein echter Evergreen in der Kuchenwelt! Mit ihrem himmlisch leichten Biskuitteig, der so fluffig und zart wie eine luftige Wolke ist, und ihrer verlockenden, cremigen Füllung ist sie der Liebling auf jeder Kuchentafel. Und das Beste daran? Man kann sie nach Lust und Laune mit Marmelade, Sahne, Schokolade oder Früchten pimpen, denn der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt! Wer aber Bedenken beim Backen und/oder Rollen eines Biskuitbodens hat, für den haben wir die Lösung: Löffelbiskuits! Dank der Kekse, die man sonst oft nur für Desserts, wie Tiramisu oder eine Stracciatella-Torte, verwendet, spart man sich das Backen des kniffeligen Teiges. Also ein perfekter Sommerkuchen aus dem Kühlschrank.

Aufgerollt schmeckt einfach vieles besser! Keine Sorge, diese Rezepte sind nicht völlig von der Rolle, sondern super lecker und einfach in der Zubereitung: herzhafter Blätterteigstrudel mit Schinken und Käse, vegetarische Gemüse-Pfannkuchenrolle und eine süße Bienenstich-Biskuitrolle.

Für die einfache Biskuitrolle mit Himbeeren braucht man nur wenige Zutaten:

Biskuitrolle:

20 Löffelbiskuits

150 ml Milch

1 TL Vanilleextrakt (optional)

Füllung:

100 g Himbeerkonfitüre

400 ml Schlagsahne

50 g Zucker

2 Päckchen Sahnesteif

200 g TK-Himbeeren, angetaut

Deko:

Schlagsahne

Himbeeren

Minze

So einfach und schnell ist die Zubereitung:

Für den Boden: Milch mit Vanilleextrakt verrühren. Löffelbiskuits kurz in die Milch tauchen und in zwei Reihen eng nebeneinander auf ein großes Stück Frischhaltefolie legen. Für die Füllung: Löffelbiskuits großzügig mit Himbeerkonfitüre bestreichen. Schlagsahne mit Zucker und Sahnesteif mit den Rührbesen eines Handmixers steif schlagen. Himbeeren vorsichtig unterheben. Creme ebenfalls auf die Löffelbiskuits streichen. Löffelbiskuits mithilfe der Frischhaltefolie über die Creme klappen und gut andrücken. Mindestens drei Stunden im Kühlschrank fest werden lassen. Für die Deko: Frischhaltefolie entfernen. Biskuitrolle mit Puderzucker bestäuben und nach Belieben mit Schlagsahne, Himbeeren und Minzblättern garnieren.

Das Rezept für eine schnelle Himbeerrolle aus dem Kühlschrank ist einfach der perfekte Sommerkuchen. © Sandra Keck/Einfach Tasty

Für eine bessere Veranschaulichung gibt es nochmal die Zubereitung Schritt-für-Schritt beziehungsweise Bild-für-Bild:

Für die Biskuitrolle werden im ersten Schritt die Löffelbiskuits in etwas Milch eingetaucht und auf ein Stück Frischhaltefolie gelegt. Die Folie macht das Einrollen später einfacher. © Sandra Keck/Einfach Tasty

Für einen intensiveren Fruchtgeschmack werden die Löffelbiskuits im nächsten Schritt mit Himbeerkonfitüre bestrichen. © Sandra Keck/Einfach Tasty

Bei einer Himbeersahnerolle darf die Himbeer-Sahne-Füllung natürlich nicht fehlen. Für den Stand sorgt Sahnesteif. © Sandra Keck/Einfach Tasty

Bevor die Himbeersahnerolle zusammengeklappt bzw. -gerollt wird, kann man noch einen Kern aus Himbeeren auf die Sahnecreme legen. © Sandra Keck/Einfach Tasty

Ob Rolle oder eher Dreieck, letztendlich ist die Form egal, denn das Innere (der Geschmack) zählt und überzeugt.