Kartoffeln mit Butter und Salz: Geniales 1-Euro-Rezept kannte schon Oma

Von: Janine Napirca

Günstig, schnell und preiswert essen mit der ganzen Familie? Probieren Sie Omas 1-Euro-Rezept Salzkartoffeln mit Butter.

Wie man günstig und schnell etwas Nahrhaftes, das jedem schmeckt, zaubern kann – das wussten schon unsere Vorfahren. Insbesondere in schwierigen Krisenzeiten muss es vor allem eines sein: preiswert. Was könnte in Deutschland da besser geeignet sein, als Kartoffeln? Nicht umsonst sind wir im Ausland als „Deutsche Kartoffeln“ bekannt. Kartoffeln sind voller wichtiger Nährstoffe, kosten nicht viel und schmecken eigentlich jedem. Außerdem sind gekochte Salzkartoffeln sehr einfach zuzubereiten. Kombiniert mit Butter wird aus der Beilage auch ein beliebtes, schnelles, günstiges Hauptgericht.

Salzkartoffeln mit Butter – Omas schnelles 1-Euro-Rezept

Schnelles 1-Euro-Rezept für die ganze Familie: Salzkartoffeln mit Butter. © Ingrid Balabanova/Zoonar.com/Imago

Salzkartoffeln lassen sich schnell und günstig auch in größeren Mengen für die ganze Familie zubereiten. Die Butter dazu können Sie mit Sahne und einem Butterfass ganz einfach selber machen oder Sie servieren zu den Salzkartoffeln ein trendiges Butterbrett? Auch karamellisierte Zwiebel-Butter und mediterranes Olivenbrot passen hervorragend dazu.

Folgende drei Zutaten brauchen Sie für Omas 1-Euro-Rezept Salzkartoffeln mit Butter

Kartoffeln

Salz

Butter

Zubereitung: So einfach, schnell und preiswert ist Omas schnelles Kartoffel-Rezept

Je nachdem, wie viele Kartoffeln Sie kochen, variiert die Zutatenmenge. Rechnen Sie pro Person etwa 300 Gramm Kartoffeln ein. Kochen Sie die Kartoffeln in Salzwasser. Pro Liter Wasser benötigen Sie zwei Teelöffel Salz. Servieren Sie zu den heißen Salzkartoffeln etwas Butter.

Begeistert vom 1-Euro-Rezept: „Das habe ich als Kind so oft gegessen, wenn Papa hat kochen müssen“

Das Netz zeigt sich auf Facebook begeistert in Kindheitserinnerungen zurückversetzt. So schreibt eine Nutzerin: „Das habe ich als Kind so oft gegessen, wenn Papa hat kochen müssen.“ Eine andere Userin kommentiert hingegen: „Ich liiiiiiiiiiiiiiebe es, das hab ich mit meiner damaligen Freundin immer gern gefuttert, wenn ihre Eltern nicht da waren.“ Die Kommentare sind aber auch äußerst kreativ, was die Kombinationsmöglichkeiten angeht. So schlägt eine Nutzerin beispielsweise vor, das Rezept mit Leberwurst zu servieren: „Mit Leberwurst und Butter und Salz – gibt es bei uns, wenn es mal schnell gehen muss. Einfach lecker.“ Eine andere Facebook-Userin empfiehlt „im Frühjahr/Sommer noch Quark mit frischen Kräutern“ dazu zu essen. Auch Leinöl soll hervorragend zu den Salzkartoffeln schmecken, wie mehrere Nutzer schreiben.