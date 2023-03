Köstliches Paprika-Feta-Omelett – gesund und lecker kochen in nur 15 Minuten

Von: Janine Napirca

Gesund ernähren klappt mit schnellen Kochrezepten auch dann, wenn Sie im Alltag nur wenig Zeit in der Küche verbringen.

Sich gesund und ausgewogen zu ernähren, fällt im stressigen Alltag oft nicht leicht. Eines der Argumente ist der Mangel an Zeit. Denn selber zu kochen erscheint vielen mehr Zeit in Anspruch zu nehmen, als Fertiggerichte in den Ofen zu schieben, sich etwas liefern zu lassen oder mal eben schnell zum Imbiss nebenan zu gehen. Das kann allerdings zum einen ganz schön ins Geld, zum anderen auf Kosten der Gesundheit gehen.

Gesund ernähren mit schnellen Kochrezepten: „Meine gesündesten 15-Minuten-Rezepte“ von Dr. Franziska Rubin

Wie gut, dass es aber auch gesunde Kochrezepte gibt, die gar nicht lange dauern, wie zum Beispiel das Paprika-Feta-Omelett von Dr. Franziska Rubin.

Das Paprika-Feta-Omelett mit Frühlingszwiebeln von Dr. Franziska Rubin ist nicht nur gesund und schnell zubereitet – es schmeckt auch köstlich. © Hubertus Schüler/Becker Joest Volk Verlag

Nur eine Viertelstunde müssen Sie für die Zubereitung einplanen. Außerdem haben Sie die meisten Zutaten, die Sie für das schnelle, gesunde Rezept brauchen, ohnehin vorrätig.

Gesundes, schnelles Rezept: Folgende Zutaten brauchen Sie für das Paprika-Feta-Omelett

Zubereitungszeit: 15 Minuten Portionen: 2

1 Glas eingelegte gegrillte rote Paprika (200 g Abtropfgewicht)

2 dünne Frühlingszwiebeln (geputzt insges. 30 g)

4 Eier (M)



Salz



schwarzer Pfeffer aus der Mühle



2 EL Olivenöl (20 ml)



15 g Kürbiskerne



100 g Feta (48 % Fett)



2 Prisen Chiliflocken

Die Zubereitung des gesunden und köstlichen Paprika-Feta-Omeletts dauert nur eine Viertelstunde

Paprika in ein Sieb abgießen, gründlich trocken tupfen und in Streifen oder Stücke schneiden. Frühlingszwiebeln putzen, grüne und weiße Teile separat in Ringe schneiden. Die Eier mit etwa Salz, Pfeffer und 2 EL Wasser glatt rühren. Öl in einer Pfanne erhitzen und die Paprikastücke darin anbraten. Weiße Frühlingszwiebelringe dazwischen streuen, die Eier darübergießen und abgedeckt bei geringer Hitze 3 Minuten stocken lassen. Parallel dazu Kürbiskerne in einer kleinen Pfanne ohne Fett rösten und auf einem Teller abkühlen lassen. Den Feta zerbröckeln. Die Pfanne mit dem Omelett schräg halten und das Omelett leicht anheben, damit noch flüssige Eiermasse darunter fließen kann. Den Feta darüberstreuen und abgedeckt weitere 3–4 Minuten garen, bis das Omelett durchgegart und der Feta leicht geschmolzen ist. Das Omelett halbieren, mit Chiliflocken, Frühlingszwiebelgrün und Kürbiskernen bestreuen und sofort servieren.

