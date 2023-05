Die leckersten One Pot-Rezepte mit Nudeln, Reis und Co. von Einfach Tasty

10 schnelle One Pot-Gerichte, die einfach tasty sind

Von: Sandra Keck

Lass deiner Fantasie freien Lauf, denn je nach Geschmack können leckere One Pot-Gerichte aus Fleisch, Gemüse, Reis, Nudeln usw. einfach zusammengewürfelt werden.

1 / 10 Eine von der TexMex-Küche inspirierte Chicken-Fajita-Pasta ist in unter 30 Minuten zubereitet. © Einfach Tasty

2 / 10 Wer sich sonst nie an Rezepte mit Fisch traut, kann mit dieser One Pot Lachs Pasta wirklich nichts falsch machen. © Einfach Tasty

3 / 10 Auch in der vegetarischen Variante mit Pilzen und würzigem Bergkäse überzeugt uns eine One-Pot-Pasta mit Champignons. © Einfach Tasty

4 / 10 Lust auf eine cremig-käsige Pasta mit leichter Schärfe? Dann solltest du das Rezept für diese Chili-Cheese-Pasta unbedingt testen. © Einfach Tasty

5 / 10 Was passiert, wenn man in eine klassische französische Zwiebelsuppe Nudeln gibt? Etwas Wunderbares in Form einer One Pot French Onion Pasta. © Einfach Tasty

6 / 10 Wir bleiben beim Suppenthema: Du brauchst nur einen einzigen Topf und viel weniger Zeit, als für einen klassischen Auflauf, für diese sättigende Lasagne-Suppe. © Einfach Tasty

7 / 10 Natürlich kann man nicht nur aus Pasta leckere One Pot Gerichte zaubern. Den Beweis liefert diese deftige Gnocchi-Hack-Pfanne mit Büffelmozzarella. © Einfach Tasty

8 / 10 Und mit Reis geht‘s auch - und nein, es ist kein Risotto, sondern ein fruchtiges One Pot Chicken Curry mit Reis. © Einfach Tasty

9 / 10 Was im Topf funktioniert, klappt auch in einer Auflaufform. Der Beweis: Reisauflauf mit Käse und Schinken. © Einfach Tasty

10 / 10 Und zu guter Letzt darf ein One Pot-Rezept mit Bratwurst und Kartoffeln auch nicht fehlen. © Einfach Tasty

One Pot-Gerichte sind Mahlzeiten, die in einem einzigen Küchenutensil, wie einem Topf oder einer Pfanne, zubereitet werden. Meistens sind die Rezepte dafür einfach in der Zubereitung und erfordern wenig Zeit und Arbeit, da alle Zutaten (Nudeln, Fleisch, Gemüse usw.) in einem Topf kombiniert werden und darin gleichzeitig garen.



Aber nicht nur die Zutaten können variieren, sondern auch die Gerichte beziehungsweise die Zubereitungsart selbst. Das wohl beliebteste und bekannteste Gericht sind Nudelgerichte, aka. One Pot-Pasta. Aber du kannst auch Reisgerichte, Aufläufe oder deftige Suppen mit der „Alles in einen Topf“-Methode zubereiten. Die meisten One Pot-Grundrezepte sind vielseitig und können je nach Vorliebe und Verfügbarkeit von Zutaten abgewandelt werden. Beispielsweise können dadurch auch Lebensmittelreste wunderbar verwertet werden. Wenn du noch ein paar Gemüsereste im Kühlschrank hast, gib sie einfach zu deinem One Pot-Gericht hinzu und schon hast du ein tolles Abendessen.



Wer jetzt noch nicht von leckeren One Pot-Rezepten überzeugt ist, dann hilft vielleicht das: Der große Vorteil für die faulen (oder effizienten?) Köch:innen unter uns ist der geringe Abwasch danach. Da deine Mahlzeit in nur einem Topf zubereitet wird, musst du am Ende auch nur einen Topf abspülen. Clever, oder? Das bedeutet weniger Arbeit und mehr Zeit zum Genießen deines leckeren Essens.

Die leckersten One Pot-Rezepte mit Nudeln, Reis und Co. von Einfach Tasty

