Mit diesen Eiersalat-Sandwiches geht es ans Ei(ngemachte)

Von: Eva Lipka

Ostern ist vorbei aber es gibt immer noch Eier? Dann probier‘ doch mal dieses Rezept für Eiersalat-Sandwich aus. © Einfach Tasty

Ach du dickes Ei!

Vorsichtig ein zwei kleine Löcher in die Eierschale piksen, Lippen spitzen und vorsichtig das rohe Ei herauspusten. Wer kennt‘s noch? Ostereier anmalen gehörte an Ostern bei uns immer dazu. Ich erinnere mich gerne an farbenfrohe Ostereier, die an einem Weidenzweig hängen und als Strauß bei uns auf dem Tisch standen. Daneben saßen mein Vater und ich, beide ganz aufgeregt und vertieft in die Ostereiersuche der lokalen Zeitung. Nach dem Osterbrunch begann dann der beste Teil des Osterfestes: die Ostereiersuche. Auf die Plätze, fertig, los! Bei zwei Geschwistern muss man schnell die Umgebung nach den bunten Eiern abscannen und ohne Umwege zu den Verstecken rennen. Stolz wie Bolle leerten meine Geschwister und ich am Ende der Suche unsere Taschen, um zu schauen, wer sich die meisten Eier geschnappt hat.



Du hast bei der Eiersuche das größte Nest geplündert und jetzt immer noch Eier in deiner Hosentasche? Dann mach aus den übrig gebliebenen Eiern doch einfach diese Eiersalat-Sandwiches:

So geht‘s:

Diese Zutaten brauchst du:

Für den Eiersalat:

6 hartgekochte Eier, in Würfeln

100 g Gewürzgurken, in Würfeln

50 g rote Paprikaschote, in Würfeln

25 g Schnittlauch, fein gehackt

80 g Mayonnaise

80 g Crème fraîche

20 g Senf

1 TL Salz

0,5 TL Pfeffer

Außerdem:

6 Scheiben Toastbrot

50 g Kresse

So einfach ist die Zubereitung:

Eier, Gewürzgurken, Paprika, Schnittlauch, Mayonnaise, Crème fraîche, Senf, Salz und Pfeffer miteinander vermischen. Jedes zweite Toastbrot mit etwa zwei Esslöffeln vom Eiersalat belegen. Etwas Kresse darauf geben und mit einem zweiten, nicht belegten Sandwichtoast zuklappen. Ab in den Mund oder in die Brotdose damit! Lass es dir schmecken.

Einfach lecker: Eiersalat-Sandwich geht immer, oder? Hier geht es zum Rezept. © Einfach Tasty

