Pfirsich-Melba-Kuchen: Nicht nur als Eis schmecken Früchte mit Vanille super lecker

Von: Janine Napirca

Von einer Opernsängerin zum Eisdessert inspiriert, avanciert das Dessert Pfirsich Melba nun zu einem cremigen Sommerkuchen.

Haben Sie schon einmal etwas von der Nachspeise Pfirsich Melba gehört? Dabei handelt es sich eigentlich um ein Eis, man kann allerdings auch einen wundervollen Kuchen daraus zaubern. Seinen Namen verdankt das Pfirsich-Himbeer-Vanilleeis-Dessert der australischen Opernsängerin Helen Porter Mitchell aus Melbourne, besser bekannt unter dem Künstlernamen Nellie Melba. Anfang der 90er Jahre des 19. Jahrhunderts wohnte sie im Hotel Savoy. Der dortige Küchenchef Auguste Escoffier war ein großer Fan und kreierte für Sie das besondere Dessert aus pochierten Pfirsichen auf Vanilleeis in einem aus einem Eisblock geschnitzen Schwan, das an den mythischen Schwan aus dem ersten Akt von Richard Wagners Lohengrin erinnern sollte. Nellie Melba sang nämlich in dieser Oper am Royal Opera House in London.

Aus ein paar Zutaten zaubern Sie den herrlich-cremigen Pfirsich-Melba-Kuchen

Für den Kuchenteig:

960 g Pfirsiche aus der Dose (Abtropfgewicht)

250 g Butter

250 g Zucker

1 Prise Salz

4 Eier

350 g Mehl

1 Päckchen Backpulver

150 g Naturjoghurt

Für die Cremefüllung:

9 Blätter Gelatine

1 kg Quark mit Vanillegeschmack

50 g Zucker

1 Päckchen Vanillinzucker

3 EL Zitronensaft

400 g Schlagsahne

175 g Himbeeren

Für das Topping:

125 g Himbeeren

Außerdem benötigen Sie noch etwas Butter oder Margarine zum Einfetten der Springform.

Machen Sie in nur wenigen Schritten aus dem bekannten Eis-Dessert den leckeren Pfirsich-Melba-Kuchen

Gießen Sie den Saft der Dosenpfirsiche ab und lassen Sie sie in einem Sieb abtropfen. Heizen Sie den Backofen auf 200 Grad Celsius Ober-/Unterhitze (Umluft 175 Grad Celsius) vor und fetten Sie eine Springform mit etwas Butter oder Margarine ein. Nehmen Sie eine große Backschüssel, geben Sie sowohl die Butter als auch den Zucker sowie das Salz hinein und verrühren Sie die Zutaten mit einem Mixer. Rühren Sie dann die Eier unter. Schließlich folgen Mehl und Backpulver sowie der Joghurt. Geben Sie den Rührteig in die Springform, streichen Sie ihn glatt und verteilen Sie die Pfirsichhälften gleichmäßig darauf. Schieben Sie den Kuchen anschließend für circa eine halbe Stunde in den vorgeheizten Backofen. Nehmen Sie ihn anschließend aus dem Ofen und lassen Sie ihn auf einem Kuchengitter auskühlen, bevor Sie ihn aus der Backform herauslösen. Weichen Sie die Gelatine in kaltem Wasser ein und verrühren Sie in einer weiteren Schüssel den Quark, Zucker, Vanillinzucker und den Zitronensaft zu einer gleichmäßigen Creme. Drücken Sie die Gelatine erst aus, dann schmelzen Sie sie. Löffeln Sie etwa vier Esslöffel der Quark-Zucker-Creme in die Gelatine und rühren Sie gut um. Dann können Sie die Gelatine vom Herd nehmen und in die Schüssel mit der übrigen Creme einrühren. Schlagen Sie die Sahne steif und heben Sie sie – ebenso wie die Himbeeren – der Cremefüllung unter. Verteilen Sie dann die Creme gleichmäßig auf dem Kuchenboden und streichen Sie sie glatt. Danach sollten Sie den Pfirsich-Melba-Kuchen für mindestens vier Stunden in den Kühlschrank stellen. Es empfiehlt sich also, das Rezept schon am Vortag zuzubereiten. Für das Topping verteilen Sie die Himbeeren wie es Ihnen gefällt auf der Cremefüllung des Pfirsich-Melba-Kuchens.

