Dr. Oetker Pizzen: Auf Fischstäbchen und Schokolade folgen Würstchen und Kartoffelchips

Von: Clara Kistner

Viele mögen es klassisch, wenn es heißt, was darf auf die Pizza. Mit Tomatensauce, italienischen Kräutern und Mozzarella macht man schonmal nichts falsch.

Doch bereits bei Artischocken, Oliven, Sardinen und Ananas werden die meisten Menschen wählerisch. Auch bei Tiefkühlpizza greift die Mehrheit wohl zu den traditionellen Sorten. Pizza Margarita, Salami, Diavola, Speciale, Vegetariana und Pizza quattro formaggi (Vier-Käse-Pizza) sind wahrscheinlich am häufigsten in den Tiefkühltruhen der deutschen Haushalte zu finden. Doch können sich auch die neuen, eher speziellen Produkte des Herstellers Dr. Oetker bei Pizzaliebhabern durchsetzen?

Dr. Oetkers neue Pizza-Varianten: Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt

Auch in der Vergangenheit zeigte sich Dr. Oetker bereits durchaus experimentierfreudig. Auf Dr. Oetkers Pizza Baguettes folgten vor einigen Jahren Pizza Burger. Schon damals wurde sich unter anderem an weniger traditionellen Belägen, wie einer Cheese n‘ Nachos, BBQ Chicken und einer Hot Dog Variante, versucht. So grotesk diese Pizza-Burger-Fusion für viele klingen mag, einige Fans hatte das Tiefkühlprodukt. Trotzdem verschwand es nach kurzer Zeit wieder aus dem Sortiment der Supermärkte.

Mit einer neuen Special-Edition der Ristorante-Tiefkühlpizzen schockt Dr. Oetker mit Würstchen-Topping sämtliche Pizzafans. © Dr. August Oetker (Bildmaterial)

Langeweile lässt der Lebensmittelhersteller auf jeden Fall nicht aufkommen, so folgten mit der „La Mia Grande“-Reihe diverse Pizzen mit extragroßem Durchmesser. Außerdem gewann das Tiefkühlsortiment die bekömmlichere „La Mia Pinsa“ hinzu und auch vegane Pizzen und Pinse von Dr. Oetker sind mittlerweile in den meisten Supermärkten zu finden.

Pizza mit Würstchen, Kartoffelchips und frittierten Zwiebeln

Nach einer schokoladigen Dessert-Pizza sorgte die fragwürdige Fischstäbchen-Pizza von Dr. Oetker vor einiger Zeit für Aufregung unter den Pizzafans. Nun soll eine Würstchen-Pizza folgen. Ab September 2023 erhältlich, vereint die neue Special-Edition von Ristorante, laut Oetker.com, Brühwurstscheiben mit frittierten Zwiebeln und pikant gewürzten Kartoffelchips.

Was nach einer sehr ungewöhnlichen Kreation klingt, ist in zahlreichen Pizzerien in Italien angeblich schon seit mehreren Jahren gang und gäbe. Das bestätigten auch diverse X-Nutzer (ehemalig Twitter) unter dem Ankündigungspost von Dr. Oetker.