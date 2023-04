Ostereier übrig? Drei leckere Ideen für die Resteverwertung

Von: Anna Heyers

Teilen

Ostern ist vorbei und es sind einige der bunten hartgekochten Eier übrig geblieben? Kein Problem, die halten sich, besonders gekühlt, noch viele Tage und können in verschiedenen Varianten verzehrt werden.

Es ist doch jedes Jahr das gleiche: Ostern naht und man kauft und färbt zig Eier – nur um nach den Feiertagen festzustellen, dass längst nicht alle aufgegessen wurden. Das Gute: Eier gehören zu den Lebensmitteln, die man vielseitig einsetzen kann und die zudem noch recht lange halten, zumindest in hartgekochtem Zustand. Im Kühlschrank halten sie sich gut und gerne noch ein bis zwei Wochen nach dem Kochen. Aber Vorsicht: Bei schon fertig gefärbten Eiern aus dem Supermarkt ist das nicht ganz so einfach. Wer sich unsicher ist, sollte sich hier einfach auf seine Sinne verlassen. Riecht das Ei komisch oder fasst sich schleimig an, sollten Sie die Finger davon lassen. Sonst: guten Appetit. Aber was können Sie denn jetzt genau aus den schon fertig gegarten Eiern zaubern?

Sie möchten keine Rezepte und Küchentricks mehr verpassen? Hier geht‘s zum Genuss-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

Möglichkeit 1: Hartgekochte Eier werden zur Einlage

Ja klar, man kann die gekochten Eier auch ganz unkompliziert aufgeschnitten aufs Brot legen und so zum Frühstück essen. Aber die Eier sind auch eine proteinreiche Zutat für den nächsten Salat (z.B. der 7-Tassen-Kartoffelsalat, der cremige Nudelsalat oder dem Grüne-Göttin-Salat) oder – wenn Sie sie lieber aufgewärmt essen möchten – eine Einlage im (Nudel-)Auflauf.

Außerdem lässt sich fast jede Suppe mit einem Ei aufpeppen, besonders die asiatischen Instant-Suppen. Das Ei dafür einfach mit ins heiße Wasser geben, ziehen lassen und alles anschließend nach Belieben mit Frühlingszwiebeln garnieren.

Günstig und regional im April – Gemüse und Obst, das jetzt Saison hat Fotostrecke ansehen

Möglichkeit 2: Hartgekochte Eier werden Teil des Hauptgerichts

Komplett gegarte Eier sind zudem Zutat für zahlreiche Hauptgerichte. Sie kommen zum Beispiel bei vielen Familien als Überraschung in den Falschen Hasen (ein Hackbraten), werden zu Pellkartoffeln oder Spargel gereicht oder sind Hauptzutat, etwa als Eier in Senfsoße. Außerdem lassen sie sich panieren, etwa, um daraus Frittierte Russische Eier zu machen (s. Video oben).

Um lange haltbar zu sein, sollten Eier unbedingt ganz hart gekocht werden. Außerdem sollte darauf geachtet werden, dass die Schale unbeschädigt ist. (Symbolbild) © Thomas Francois/Imago

Hier ein easy Rezept für die klassische Variante der Senfeier, man benötigt:

4 Eier, hart gekocht

30 g Butter

20 g Mehl

400 ml Milch

100 ml Sahne

4 EL mittelscharfer Senf

2 Prisen Zucker

1 Spritzer Zitronensaft

Für die Soße schmelzen Sie die Butter im Topf und geben das Mehl unter Rühren hinzu. Milch nach und nach eingießen. Die Soße sollte eine leicht dickliche Konsistenz haben. Dazu kommen Senf und Sahne und alles wird mit Salz, Pfeffer, Zucker und Zitronensaft abgeschmeckt. Die gepellten Eier kommen dann zum warm werden in die Soße. Dazu passen Salz- oder Pellkartoffeln genauso gut wie Kartoffelbrei sowie etwa eingelegtes Gemüse.

Möglichkeit 3: Hartgekochte Eier werden zu Soleiern

Sie kennen Sie vielleicht aus der ein oder anderen britischen Kneipe: die Soleier. Die schmecken herrlich zu Bier und sind auf daheim einfach und schnell gemacht. Und eine ideale Möglichkeit, die Haltbarkeit von gekochten Eiern noch weiter zu verlängern. Dafür werden die Eier einfach, geschält, in ein großes Einmachglas gegeben und mit einem Sud aus Essig und Wasser übergossen.

Grundrezept für Essig-Sud:

3 Tassen Essig

1 Tasse Wasser

2 EL Senf

1 TL Salz

1 EL Zucker

Alles in einen Topf geben, einmal aufkochen lassen und dann über die Eier gießen. Zu den Eiern könnte man auch noch Zwiebeln, Paprika, Pfefferkörner oder diverse Kräuter geben – ganz nach dem eigenen Geschmack.