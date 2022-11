Rezept aus dem Lebensmittelvorrat zubereiten: Chili sin Carne schmeckt auch aus der Dose

Von: Janine Napirca

Für einen möglichen Ernstfall ist es gut, Rezepte zur Hand zu haben, die allein aus lange haltbaren Zutaten – beispielsweise aus der Konservendose – bestehen.

Chili con Carne (Deutsch: Chili mit Fleisch) kennt wohl jeder, weniger bekannt aber nicht minder köstlich ist die vegetarische Variante Chili sin Carne (ohne Fleisch). Das Besondere an dem Rezept für Chili sin Carne ist, dass Sie es ausschließlich aus Zutaten zubereiten können, die lange haltbar sind – es eignet sich also hervorragend für die Krisenvorsorge. Wenn Sie sich also ohnehin einen Lebensmittelvorrat für den Ernstfall angelegt haben oder anlegen möchten, können Sie das Konservendosen-Chili-sin-Carne direkt ausprobieren.

Chili schmeckt auch ohne Fleisch und mit Zutaten aus der Konservendose wunderbar. © Sandra Roesch/Imago

Sind Sie auf der Suche nach einem Kalte-Küche-Rezept, das Sie im Falle eines Stromausfalls zubereiten können, dann versuchen Sie doch einmal Zwieback-Bananen-Lasagne oder brauchen Sie ein Rezept für Zutaten, die Sie auch im Notfall immer zu Hause haben, dann machen Sie doch eine Apfelmus-Pudding-Butterkeks-Lasagne – gerade bei Kindern kommt das Dessert gut an. Wie Sie Reste wunderbar verwerten und Lebensmittel lange haltbar machen können, erfahren Sie hier.

Chili sin Carne aus der Dose: Für vier Personen brauchen Sie folgende Zutaten

4 EL Tomatenmark aus der Dose oder Tube

150 ml Gemüsebrühe

800 g stückige Tomaten aus der Dose

900 g Mais aus der Dose

1 Dose Kidneybohnen aus der Dose

500 g Linsen aus der Dose



Gewürze

Rezept für den Notfall: So bereiten Sie Chili sin Carne aus lange haltbaren Dosenkonserven zu

Schwitzen Sie das Tomatenmark und die Gemüsebrühe in einer Pfanne an, geben Sie anschließend die Dosentomaten hinzu und lassen Sie alles kurz aufkochen. Lassen Sie den Mais abtropfen und geben Sie ihn gemeinsam mit den Kidneybohnen und den Linsen in die Pfanne. Lassen Sie das Chili sin Carne für circa 20 Minuten köcheln. Wenn Sie die Pfanne mit einem Deckel bedecken, sparen Sie sich Energie und können das Gericht auf mittlerer Flamme erhitzen. Vergessen Sie das Umrühren nicht und würzen Sie nach Belieben mit Gewürzen Ihrer Wahl.