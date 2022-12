Rohen Plätzchenteig nicht essen: Salmonellen, Kohlendioxid und E. coli-Bakterien sind ein Risiko

Von: Janine Napirca

Teilen

Plätzchenbacken in der Weihnachtsbäckerei macht Spaß und schmeckt lecker – aber nur, wenn die Weihnachtsplätzchen auch fertig gebacken sind. Finger weg von rohem Plätzchenteig.

Die Lieblingsweihnachts-CD aufgelegt oder „Last Christmas“, „It‘s beginning to look a lot like Christmas“ und „All I want for Christmas“ aus dem Radio, Ärmel hochgekrempelt und Zutaten bereitgestellt – dann kann das Plätzchenbacken in der Weihnachtsbäckerei beginnen. Welche Plätzchen essen Sie im Advent am liebsten? Sollen es lieber klassische Zimtsterne und Spitzbuben wie bei Oma sein, oder stehen Sie mehr auf himmlische Butterwölkchen, zarte Schneebälle oder schnelle Bethmännchen mit Mandeln?

Salmonellen, Kohlendioxid und E. coli-Bakterien: Passen Sie auf, dass Ihre Kinder keinen rohen Plätzchenteig essen. © gpointstudio/Imago

Manch einer isst in der Adventszeit auch gerne den besten Quarkstollen ohne Rosinen oder Leipziger Lerchen. Unabhängig davon, für welches Gebäck Sie sich in der Weihnachtszeit entscheiden, eines sollten Sie beim Backen auf jeden Fall unterlassen: Rohen Plätzchenteig essen. Denn aus drei Gründen kann roher Teig gesundheitsschädlich sein.

1. Grund, weshalb Sie keinen rohen Plätzchenteig essen sollten: Salmonellen in rohen Eiern

Im Grunde weiß eigentlich jedes Kind, dass rohe Eier mit Salmonellen belastet sein können und deshalb nicht gegessen werden sollten. Aber dadurch, dass das Risiko einer Infektion mit Salmonellen durch die Impfpflicht der Legehennen gesunken ist, gerät die Gefahr des Verzehrs von rohen Eiern in Vergessenheit. Das bedeutet aber nicht, dass man sich nicht infizieren kann. Typische Symptome einer Salmonelleninfektion sind Erbrechen, Durchfall, Übelkeit und Bauchschmerzen.

Sie möchten keine Rezepte und Küchentricks mehr verpassen? Hier geht‘s zum Genuss-Newsletter unseres Partners Merkur.de

2. Grund, weshalb Sie keinen rohen Plätzchenteig essen sollten: Kohlendioxid durch Hefe und Backpulver

Ein weiterer Grund, warum Sie oder Ihre Kinder keinen rohen Plätzchenteig essen sollten, sind Backtriebmittel. Hefe und Backpulver können, wenn sie nicht gebacken wurden, im Darm Kohlendioxid erzeugen und zu Blähungen und Bauchkrämpfen führen.

Igitt, Schimmel! Diese Lebensmittel können Sie trotzdem noch essen Fotostrecke ansehen

3. Grund, weshalb Sie keinen rohen Plätzchenteig essen sollten: E. coli-Bakterien in rohem Mehl

Was viele nicht wissen: Auch rohes Mehl kann gesundheitsschädlich sein. Das Getreide, aus dem das Mehl hergestellt wird, kann durch Düngemittel oder Tierkot mit sogenannten E. coli-Bakterien verunreinigt sein. Die Folgen des Verzehrs von rohem Mehl, das mit den entsprechenden Bakterien belastet ist, sind ähnlich wie bei einer Salmonelleninfektion. Darum Finger weg von rohem Plätzchenteig und geduldig sein, bis die Leckereien fertig gebacken sind.