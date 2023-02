Salatgurken schälen oder nicht? Nicht nur eine Frage des Geschmacks

Von: Anne Hund

Teilen

Gurken sind das ganze Jahr über beliebt. Bei der Frage, ob man sie lieber mit oder ohne Schale isst, gehen die Meinungen oft auseinander.

Ob als Zutat im Salat oder in dünnen Scheiben als gesunder Belag fürs Vollkornbrot: Salatgurken sind das ganze Jahr über beliebt. Nicht ganz sicher sind manche, ob sie die Salatgurken vor dem Verzehr besser schälen sollten oder nicht. Natürlich ist das auch eine Geschmacksfrage, manche verzichten deshalb lieber auf die raue und manchmal etwas bittere Schale.

Manche mögen Gurken lieber geschält. (Symbolbild) © YAY Images/Imago

Salatgurken schälen oder nicht? Nicht nur eine Frage des Geschmacks

Hierzulande haben Salatgurken eigentlich nur von Juni bis September Saison, informiert Oekotest.de. Im restlichen Teil des Jahres dürften die Gurken „mit hoher Wahrscheinlichkeit aus Spanien oder aus niederländischen Treibhäusern“ stammen. Die Umweltexperten erklären, in welchen Fällen Sie Gurken besser schälen sollten: Entfernen sollte man die Schale, wenn sie zum Beispiel beschädigt sei, oder wenn man sich vor Rückständen von Pflanzenschutzmitteln in der Schale fürchte.

„2020 führte ein Labor im Auftrag von WDR und SWR eine Untersuchung zu Pestiziden in (Mini-)Salatgurken durch“, berichtet Oekotest.de. Dabei seien stichprobenartig Gurken aus Spanien und den Niederlanden getestet worden, allerdings keine Bio-Produkte. Das Ergebnis: „In der Hälfte fand das Labor Pestizide, jedoch weit unterhalb der gesetzlich erlaubten Mengen.“ Grundsätzlich empfiehlt das Portal, Gurken vor dem Verzehr „immer zu waschen, auch, um Erdreste oder andere Keime und Verschmutzungen abzuspülen“.

Mit diesen Lebensmitteln schlemmen Sie schlechte Laune ganz einfach weg Fotostrecke ansehen

Sie möchten keine Rezepte und Küchentricks mehr verpassen? Hier geht’s zum Genuss-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

Bio-Gurken oder regionale Ware als Kompromiss?

Kaufe man Bio-Gurken, könne man „chemisch-synthetische Pestizide“ vermeiden, informiert zudem das Nachhaltigkeitsportal Utopia.de. Denn diese seien in der ökologischen Landwirtschaft verboten. Orientierung biete das Bio-Siegel. Kaufe man regional oder saisonal Gurken auf dem Markt oder zum Beispiel im Bioladen um die Ecke, wisse man, woher die Gurke stamme und welchen kurzen Transportweg sie hinter sich habe. Gerade in der Schale der Gurke seien relativ viele Vitamine und Mineralstoffe enthalten, was wiederum dafür spricht, dass man die Schale dran lässt. Indem man die Gurken unter fließendem Wasser abschrubbe, könne man mögliche Bakterien leicht entfernen.