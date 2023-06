Gut geschüttelt hofft auch James Bond, dass er vom Lavendel-Blaubeer-Martini was abbekommt

Von: Sandra Keck

Zum Welt-Martini-Tag am 19. Juni kann man sich das Rezept für einen Lavendel-Blaubeer-Martini richtig schmecken lassen. © Einfach Tasty

Durch einen selbstgemachten Blaubeer-Lavendel-Sirup wird der klassische Martini-Cocktail verfeinert. Das Ergebnis ist fruchtig, süß und blumig.

Spätestens nachdem der berühmte Doppel-Null-Agent James Bond mit dem Satz „Geschüttelt, nicht gerührt“ seinen Drink bestellt hat, gehört ein kühler Martini mit einer Olive zu den zeitlosen Klassikern unter den Cocktails. Grund genug, diesem einen eigenen Feiertag zu widmen.

Daher wird am 19. Juni der Welt-Martini-Tag gefeiert und was gibt es da Naheliegenderes, als diesen Anlass mit einer köstlichen Variation zu ehren? Neben einem eiskalten Espresso-Martini-Popsicle macht auch ein blumiger Lavendel-Blaubeer-Martini in hübschen Violett ordentlich etwas her. Wer lieber ohne Alkohol feiern möchte, der sollte sich einen Blaubeer-Mojito-Mocktail mixen – die Zutaten sind nahezu identisch. Für noch mehr Erfrischung sorgen fancy Eiswürfel, mit denen die Cocktail-Kreationen dekoriert werden können.

So einfach ist der Cocktail namens Lavendel-Blaubeer-Martini zubereitet:

Für einen leckeren Martini mit Lavendel und Blaubeeren braucht man diese Zutaten:

Blaubeer-Lavendel-Sirup:

100 g Blaubeeren

200 g Zucker

200 ml Wasser

1 EL Lavendelblüten

Martini:

6 cl Gin

3 cl Blaubeer-Lavendelsirup

3 cl Limettensaft

1 cl Wermut

Außerdem:

Blaubeeren

Minze

Die Zubereitung ist ganz einfach, dank dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung:

Für den Blaubeer-Lavendel-Sirup: Blaubeeren zusammen mit Zucker, Wasser und getrockneten Lavendelblüten in einen Topf geben und erhitzen. Etwa 5 Minuten köcheln lassen, bis die Beeren weich sind. Sirup durch ein feines Sieb in ein zweites Gefäß geben und Beeren gut ausdrücken. Vollständig abkühlen lassen. Für den Martini: Gin, Blaubeer-Lavendel-Sirup, Limettensaft und Wermut in einem Cocktailshaker mit Eiswürfeln geben und gut schütteln. In ein Martiniglas gießen und mit Blaubeeren und Minzblättern garniert servieren. Cheers!

Ein fruchtiger Lavendel-Blaubeer-Martini hätte auch James Bond geschmeckt. Hier gibt's das Rezept. © Einfach Tasty

Der Lavendel-Blaubeer-Martini ist nicht nur geschmacklich ein Hit, sondern auch eine visuelle Freude. Jeder Schluck dieses erfrischenden Drinks ist ein Fest für die Sinne und lädt dazu ein, den Welt-Martini-Tag gebührend zu feiern. Prost