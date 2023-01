Heiz dir im kalten Winter so richtig ein mit diesem heißen Bratapfel zum Trinken

Vom Lagerfeuer in die Tasse.

Als kleines Kind habe ich es geliebt, am Lagerfeuer 🔥 zu sitzen und an einem gespitzten Stock meinen Bratapfel in die lodernden Flammen zu halten. Ihr auch? Heute liebe ich am Lagerfeuer einen guten Drink zu genießen. Wer nicht? Zum Glück haben wir hier für euch das „Bratapfel zum Trinken“ Rezept, was beide Vorlieben vereint 😍. Der markante Bratapfelgeschmack in einer heißen Tasse und einem guten Schuss Amaretto hält dich mindestens genauso warm wie ein schönes gemütliches Lagerfeuer und bringt dich so durch kalte Nächte.

So geht‘s:

Du brauchst nur wenige Zutaten:

700 ml Apfelsaft

1 Zimtstange

1 Prise Zimt

2 Sternanis

0,5 TL Nelken

6 cl Amaretto

Sprühsahne nach Bedarf

So bereitest du den Drink zu:

Apfelsaft in einen Topf geben und mit Zimtstange, Sternanis und Nelke erwärmen. Den Amaretto hinzugeben und alles erhitzen.

Vorsicht: Bei 70 °C verdampft Alkohol, daher sollte man hier den Drink nicht aufkochen lassen. Das Getränk in eine am besten vorgewärmte Tasse geben und hier nur bis zu ca. zwei Dritteln füllen. Eine ordentliche Portion Sprüh-Sahne auf dem Drink setzen, sodass eine schöne Haube entsteht. Eine letzte Prise geriebenen Zimt auf die Sahne geben und je nach Wunsch noch mit einer Zimtstange garnieren.

Ein Hoch auf die Kindheitserinnerungen. Cheers!

Lass dir den Winter von diesem heißen Bratapfel zum Trinken mit Amaretto richtig einheizen. © Einfach Tasty

