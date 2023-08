Zu viele Würstchen gegrillt? Ein schneller Bratwurstsalat ist die perfekte Resteverwertung

Von: Sandra Keck

Dank Paprika und Mais werden Grillwürstchen in einen knackigen Bratwurstsalat verwandelt. Das Rezept gibt es hier. © Einfach Tasty

Grillwürstchen schmecken nicht nur zu Salat oder im Brötchen mit Senf, sondern auch als Wurstsalat. Der Senf kommt ins Dressing und das Brötchen gibt‘s dazu.

Alles hat ein Ende, nur die (Brat-)Wurst hat zwei? Salopp bedeutet die Redensart, die sogar einen deutschen Schlager Mitte der 1980er betitelte, dass irgendwann alles aufhört. Ob damit wohl die Grillsaison gemeint ist? Sicherlich nicht, denn Grillen kann man bekanntlich auch im Winter, zum Beispiel an Weihnachten einen Deluxe Christmas Burger mit Entenbrust. Was aber definitiv ein Ablaufdatum hat, ist die Lebenszeit von Bratwürsten. Die werden bestenfalls direkt vom Grillrost genascht oder am nächsten Tag in leckeren Rezepten verwertet.

Ob eine deftige Bratwurst-Kartoffel-Pfanne, einer schnellen Schupfnudelpfanne mit Bratwurst oder einem Bratwurstgulasch mit Bier aus übrig gebliebenen Grillwürstchen kann man so einiges machen. Und wer an warmen Tagen nicht unbedingt auch noch den Herd anschalten möchte, der kann die Bratwürste in einem Salat auch einfach kalt genießen.

So einfach und schnell gelingt der Bratwurstsalat:

Für einen deftigen Bratwurstsalat braucht man diese Zutaten:

Bratwurstsalat:

2 EL Speiseöl

400 g Bratwurst

150 g rote Paprikaschote, gewürfelt

100 g Gewürzgurken, gewürfelt

200 g Mais (a. d. Dose)

Röstzwiebeln, nach Geschmack

Dressing:

2 EL Weißweinessig

1 EL Senf

1 TL Salz

1 TL Pfeffer

2 EL Pflanzenöl

2 EL Schnittlauch, in kleine Röllchen geschnitten

Die Zubereitung ist nicht nur schnell, sondern auch einfach:

Für den Bratwurstsalat: Öl in einer (Grill-)Pfanne erhitzen und Bratwürste darin von allen Seiten gut anbraten. Herausnehmen, abkühlen lassen und in Scheiben schneiden. Alternativ kann man auch übrig gebliebene Bratwürste vom Vortag nehmen. Für das Dressing: Weißweinessig, Senf, Salz, Pfeffer, Pflanzenöl und Schnittlauch in einer Schüssel verrühren. Bratwurst, Paprika, Gewürzgurken und Mais hinzugeben und vermengen. Auf Tellern anrichten und nach Belieben mit Röstzwiebeln bestreut servieren. Zack - fertig!

Das Rezept für einen Bratwurstsalat ist einfach perfekt für die Resteverwertung von Grillwürstchen. © Einfach Tasty

Von Salat schrumpft der Bizeps? Den Spruch kann man sich bei diesem Rezept wirklich sparen...