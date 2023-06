So viele griechische Klassiker wie möglich zu vereinen ist das Goal bei einer Gyros-Bowl

Von: Sandra Keck

In einer griechischen Gyros-Bowl wird alles, was die griechische Küche zu bieten hat, vereint. Hier geht’s zum Rezept. © Einfach Tasty

Wenn Tsatsiki, Gyros-Hackfleisch, Krautsalat, Feta und Co. in einer Schale aufeinandertreffen, stehen griechische Genüsse bevor. Dazu vielleicht noch ein Ouzo?

Jedes Land hat Zutaten, die den Geschmack der eigenen Länderküche spiegeln und auch geprägt haben. Für Griechenland zählen da sicherlich originaler Feta, Tsatsiki bzw. griechischer Joghurt oder auch Oliven dazu. Wenn dann doch ein wenig Knoblauch und nicht so wenig Fleisch in Form von überbackenen Gyros in Metaxa-Sauce auf die Teller kommt, weiß jeder: heute wirds lecker griechisch. Wer sich nun nicht nur auf ein Gericht beschränken möchte, der freut sich sicherlich über diese einfache Gyros-Bowl mit Tsatsiki und Krautsalat. Und passend als Dessert dazu vielleicht ein traditionell griechischer Grießkuchen?

So einfach wird eine griechische Gyros-Bowl mit Hackfleisch zubereitet:

Für zwei Portionen der herzhaften Gyros-Bowl braucht man diese Zutaten:

Tsatsiki-Dip:

200 g griechischer Joghurt

1 Knoblauchzehe, fein gehackt

0,5 TL Salz

0,5 TL Pfeffer

1 EL Zitronensaft

10 g Minze, fein gehackt

Gyros-Bowl:

2 EL Speiseöl

400 g Rinderhackfleisch

1 TL Salz

0,5 TL Pfeffer

1 TL Thymian, getrocknet

2 EL Gyros-Gewürz

150 g Zwiebeln, in Scheiben

150 g Salatgurke, gewürfelt

150 g Krautsalat (a. d. Kühlregal)

150 g Feta, zerbröselt

20 g Oliven, entsteint

So einfach und schnell ist die Zubereitung einer bunten Bowl mit griechischen Leckereien:

Für den Tsatsiki-Dip: Griechischen Joghurt zusammen mit Knoblauch, Salz, Pfeffer, Zitronensaft und Minze vermengen. Mindestens 30 Minuten im Kühlschrank ziehen lassen. Für die Gyros-Bowl: Speiseöl in einer Pfanne erhitzen und Rinderhackfleisch darin krümelig braten. Mit Salz, Pfeffer, Thymian und Gyros-Gewürz würzen. Zwiebeln zugeben und mitbraten, bis die Zwiebeln glasig sind. Hackfleisch zusammen mit Salatgurken, Krautsalat, Feta, Tsatsiki-Dip und Oliven in zwei Schalen anrichten. Schmecken lassen!

Das einfache Rezept für eine griechische Gyros-Bowl schmeckt nach Urlaub an der Ägäis. © Einfach Tasty

Heureka! So viele griechische Gerichte lassen die Geschmacksknospen Sirtaki tanzen.