Mit dem Hähnchen-Burger geht man nicht auf Tiefflug, sondern auf Low Carb-Flug

Von: Eva Lipka

In diesem Rezept wird der Hähnchen-Burger ohne Brötchen zum Star der Sommerküche und erfreut mit seiner Leichtigkeit und Vielfalt. © Einfach Tasty

Der Hähnchen-Burger ohne Brötchen bringt einen leichten, proteinreichen Genuss in die Sommerküche und ist ein Low Carb-Highlight für warme Tage.

Der Protagonist des heutigen Rezepts, das Hähnchen, ist nicht nur lecker, sondern auch ein wahrer Eiweißlieferant. Mit nur etwa 110 Kalorien und 20 Gramm Eiweiß pro 100 Gramm ist es außerdem ein echtes Leichtgewicht. Zum Vergleich: Schweinehackfleisch und Rinderhackfleisch gehen mit mehr als doppelt so vielen Kalorien und nur 18 Gramm Eiweiß pro 100 Gramm ins Rennen.



Die Salatblätter, die in diesem Rezept die Rolle des Brötchens übernehmen, sind absolute Kraftpakete. Sie sind reich an Mineralstoffen und Vitaminen und sorgen für die nötige Frische und Knackigkeit. Das Beste an Kopfsalat? Etwa 95 Prozent der grünen Schönheit bestehen aus Wasser. Dies macht ihn zu einer ausgezeichneten Wahl zur Flüssigkeitszufuhr, insbesondere in den heißen Sommermonaten.

Übrigens: Kopfsalat und Eisbergsalat finden sich in der Top 10 der beliebtesten Gemüsesorten Deutschlands wieder.



Neben den gesundheitlichen Vorteilen dieses Low Carb-Burgers überzeugt er mit vollem Geschmack. Die Kombination aus saftigem, würzigem Hähnchen-Patty, der leichten Säure der Gewürzgurken, der Frische von Tomaten und knackigem Salat, gekrönt mit einer cremigen Sauce, schafft ein genussvolles Erlebnis, das sättigt, ohne zu beschweren.



Nicht nur ein Gaumenschmaus, sondern auch ein Augenschmaus – der Hähnchen-Burger ohne Brötchen beweist, dass auch in der Low Carb-Küche der Genuss keinesfalls zu kurz kommt.



Wer voll auf „low carb“ und „high life“ steht, der sollte sich auch mal an Hähnchen-Salat-Wraps mit asiatischem Dressing und Low Carb-Zucchinipuffer mit Räucherlachs herantrauen.

So schnell kann man den Hähnchen-Burger ohne Brötchen zubereiten:

Diese Zutaten braucht man für den Hähnchen-Burger ohne Brötchen:

Sauce:

80 g Joghurt

50 g Mayonnaise

1 TL Salz

0,5 TL Pfeffer

4 EL Petersilie, gehackt

Patty:

500 g Hähnchenhackfleisch

1,5 TL Salz

1 TL Pfeffer

Belag:

1 grüner Blattsalat (z.B. Kopfsalat, Eisbergsalat oder Romanasalat)

100 g Tomaten, in Scheiben

80 g rote Zwiebeln, in Ringen

50 g Gewürzgurken, längs in Scheiben

Außerdem:

Butterbrotpapier zum Einwickeln

So einfach ist die Zubereitung:

Für die Sauce: Joghurt, Mayonnaise, Salz, Pfeffer und Petersilie in einer kleinen Schüssel verrühren. Für das Patty: In einer großen Schüssel Hähnchenhackfleisch mit Salz und Pfeffer würzen und vermengen. Hände anfeuchten und Patties formen. Anschließend mit Öl von beiden Seiten in einer Pfanne braten, bis die Patties außen knusprig und innen gar sind. Butterbrotpapier auf einem Holzbrett positionieren und Blätter vom Blattsalat überlappend darauf legen. Für den Belag: Das Low Carb-Burgerbrötchen aus Salatblättern mit Tomaten, roten Zwiebeln und Gewürzgurken belegen, zusammenrollen und mit Butterbrotpapier umhüllen. Zum Schluss mit der Sauce toppen und genießen. Guten Appetit!

Heute gibt es Burger ohne Bun: Das Rezept für Hähnchenburger ohne Brötchen ist unschlagbar lecker und dazu noch Low Carb. © Einfach Tasty

Mit diesem Hähnchen-Burger ohne Brötchen wird jedes Essen zu einem sommerlichen Genussmoment, der zeigt, dass eine gesunde Ernährung niemals auf Geschmack verzichten muss.



Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt. Dafür wurde ein Sprachmodell verwendet, das sich auf Informationen aus verschiedenen Quellen stützt. Vor Veröffentlichung wurde dieser Text von der Redakteurin Eva Lipka bearbeitet.