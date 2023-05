So eine kleine vegetarische Mini-Spargelquiche schmeckt am besten ganz frisch

Von: Sandra Keck

Aus fünf Zutaten und in wenigen Minuten gemacht sind diese vegetarischen Mini-Spargelquiches einfach perfekt, wenn sich spontan Besuch ankündigt.

Auf der Suche nach einem einfachen und leckeren Gericht für die nächste Party? Dann sind diese leckeren Spargelquiches im Kleinformat definitiv eine gute Wahl! Aber wieso sind Mini-Quiches mit Spargel besser als eine große Quiche, wie diese bunte Gemüsequiche? Nun, dafür gibt es einige Gründe:

Die Liste kann noch viel länger sein, aber wahrscheinlich sind alle jetzt schon überzeugt und gieren nur noch nach dem Rezept, oder?

