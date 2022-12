Diese Ofenkartoffeln mit Raclettekäse sind perfekt, wenn du wieder zu viel eingekauft hast

Von: Sandra Keck

Diese Ofenkartoffeln mit Raclettekäse sind schnell gemacht. Das Rezept findest du hier. © Einfach Tasty

Das reicht doch niemals für 4 Personen, oder doch?

Wie viel Raclettekäse braucht man eigentlich? In der Regel werden 200 bis 250 g Raclettekäse pro Person bei einem klassischen Racletteessen gerechnet. Also kauft man lieber noch ein bisschen mehr ein – es soll ja jede:r satt werden. Und was ist das Ergebnis? Wie jedes Jahr bleiben neben Kartoffeln, Speck, Zwiebeln und Essiggurken natürlich auch kiloweise Käse 🧀 übrig. Eigentlich sollte man es langsam besser wissen ... 😅

Keine Sorge, wir helfen dir, die restlichen Raclettezutaten sinnvoll zu verwerten und haben mit unseren schnellen überbackenen Ofenkartoffeln mit Raclettekäse ein sinnvolles und leckeres Resteessen für dich kreiert.

So geht‘s:

Du brauchst nur wenige Zutaten (vielleicht hast du sie schon zu Hause?):

Ofenkartoffeln:

500 g festkochende Kartoffeln

2 TL Salz

200 g Crème fraîche

200 g Schinkenwürfel

0,5 TL Salz

0,5 TL Pfeffer

3 EL Speiseöl

300 g Raclettekäse

Toppings:

Gemüse, sauer eingelegt, nach Geschmack

Die Zubereitung ist einfach und schnell:

Für die Ofenkartoffeln: Kartoffeln waschen und in der Schale in Salzwasser bissfest kochen. Abkühlen lassen.

Tipp: Alternativ kannst du auch die restlichen Salzkartoffeln vom Racletteabend verwenden. Kartoffeln halbieren und mit einem Löffel vorsichtig aushöhlen. Das Innere der Kartoffeln in eine Schüssel geben. Kartoffeln, Crème fraîche, Schinkenwürfel, Salz und Pfeffer vermengen und wieder in die ausgehöhlten Kartoffeln füllen. Jede Kartoffel mit Raclettekäse belegen. Kartoffeln in eine gefettete Auflaufform legen und im vorgeheizten Backofen 20 Minuten bei 200 °C Umluft garen, bis der Käse geschmolzen ist. Für die Toppings: Überbackene Ofenkartoffeln nach Belieben mit sauer eingelegten Gemüse oder anderen übrig gebliebenen Raclettezutaten belegen. Zack - fertig!

Perfektes Rezept für das Resteessen nach den Feiertagen: Ofenkartoffeln mit Raclettekäse. © Einfach Tasty

Immer noch Käse im Haus, der weg muss? Keine Sorge, hier sind einige Rezeptideen, die du auch mit Raclettekäse zubereiten kannst:

