Genug gegrübelt! Koch dir heute dieses schnelle Paprika-Sahne-Hähnchen und fertig

Von: Sandra Keck

Ein perfektes Rezept, wenn es mal wieder schnell gehen muss: Paprika-Sahne-Hähnchen. © Einfach Tasty

Ein schnelles Ofengericht für die ganze Familie (oder nur für dich)

Heute liefern wir dir das ideale Mittag- oder Abendessen! Du brauchst wenige Zutaten und noch viel weniger Zubereitungszeit, denn die Hauptarbeit übernimmt dein Backofen.

Mein Tipp, um noch mehr Zeit zu sparen: bereite die Sauce einfach schon am Vorabend zu, schichte alles in eine Auflaufform und dann ab in den Kühlschrank bis die große Stunde am nächsten Tag geschlagen hat. Die Backzeit verlängert sich so vielleicht um ein paar Minuten, aber dafür musst du keinen Saucentopf mehr abspülen. Work smart, not hard!

So geht‘s:

Du brauchst nur wenige Zutaten:

Sauce:

1 EL Speiseöl

80 g Zwiebeln, gewürfelt

1 Knoblauchzehe, gehackt

2 EL Tomatenmark

1 TL Salz

1 TL Pfeffer

1 TL edelsüßes Paprikapulver

0,5 TL scharfes Paprikapulver

400 ml Schlagsahne

100 g Schmand

Außerdem:

1 kg (etwa 4 Stück) Hähnchenbrustfilet

250 g rote Paprikaschoten, in Streifen

Petersilie, gehackt

Die Zubereitung ist ganz einfach:

Backofen auf 180 °C Umluft vorheizen. Für die Sauce: Speiseöl in einer Pfanne erhitzen. Zwiebel- und Knoblauchwürfel darin glasig dünsten. Tomatenmark, Salz, Pfeffer und Gewürze zugeben und kurz mitbraten. Mit Schlagsahne ablöschen. Schmand unterrühren und aufkochen lassen. Vom Herd nehmen. Hähnchenbrustfilets zusammen mit Paprika in eine Auflaufform geben. Sauce gleichmäßig darauf verteilen. Etwa 30 Minuten backen, bis das Fleisch gar ist. Dazu passen Nudeln oder Reis. Guten Appo!

Da werden Kindheitserinnerungen wach! Das Rezept für dieses einfache Paprika-Sahne-Hähnchen gibt es bei Einfach Tasty. © Einfach Tasty

