Dieser saftige Sauerkraut-Kasseler-Auflauf mit Schupfnudeln überzeugt nicht nur im Ländle

Dieser Sauerkraut-Kasseler-Auflauf mit Schupfnudeln ist das Rezept für unsere schwäbischen Fans. © Einfach Tasty

Klassisches Gericht mal anders.

Sicher hat man Kasseler mit Sauerkraut und dazu ein paar Schupfnudel schonmal gegessen. Es kann also nur ein absoluter Hit sein, wenn man alles zusammen in einem Auflauf mit Käse gratiniert! Wir haben die Erfahrung gemacht, dass ab und zu ein kleiner Kulturbruch noch keinem geschadet hat und bei dieser käsigen Leckerei wird jede Schwäbin und jeder Schwabe schwach. Dazu kommt, dass dieses Rezept wirklich sehr schnell und einfach zubereitet ist. Also probier es doch selbst direkt mal aus!

So geht‘s:

Diese Zutaten brauchst du:

300 g Kassler, in groben Würfeln

300 g Schupfnudeln

300 g Sauerkraut

70 g Zwiebeln, in kleinen Würfeln

200 g Reibekäse

200 g Crème fraîche

3 Eier

200 ml Schlagsahne

8 g Schnittlauch, in feine Ringe gehackt

1 TL Salz

0,5 TL Pfeffer

So einfach ist die Zubereitung:

Backofen auf 200 °C Umluft vorheizen. In einer großen Schale Kassler, Schupfnudeln, Sauerkraut, Käse, Zwiebeln, 100 g Reibekäse, Crème fraîche, Eier, Schlagsahne und Schnittlauch mit Salz und Pfeffer vermengen. Die angemachte Auflauf-Basis in eine geeignete Ofen-Pfanne oder eine Auflaufform geben, gleichmäßig verteilen und mit dem restlichen 100 g Reibekäse bestreuen. Für 30 Minuten im Backofen backen, bis eine goldbraune Kruste entsteht. Nach Bedarf kann noch zusätzlich Schnittlauch über den Auflauf gestreut werden. En Guada!

Dieses Sauerkraut-Kasseler-Auflauf-Rezept mit Schupfnudeln ist eine lecker überbackene und deftige Belohnung. © Einfach Tasty

