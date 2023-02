Die Tortilla Chips mit Schokolade sind weg, bevor du dich für ‘nen Film entscheiden kannst

Von: Eva Lipka

Außergewöhnlich gut. Das Rezept für Tortilla Chips mit Schokolade wird dein neuer Favorit für einen kleinen Snack zwischendurch. © Einfach Tasty

Kuriose Feiertage:

Jedes Jahr am 24. Februar wird in den USA der nationale Tag der Tortilla-Chips gefeiert. Von wem und wann dieser Feiertag ins Leben gerufen wurde, bleibt weiterhin ein Mythos. Es gibt Theorien, die besagen, dass der US-amerikanischen Foodblogger John-Bryan Hopkins der Erfinder des „National Tortilla Chip Day“ ist. Er erwähnt diesen sagenumwobenen Feiertag jedoch erst offiziell in einem Blogbeitrag zu den besten Food Holidays aus dem Jahr 2010. Erste Relevanz bei Suchanfragen zeigt sich schon im Jahr 2004 bei Google Trends. Da die Daten allerdings erst seit 2004 erfasst werden, ist ein früheres Datum für die Entstehung des Feiertags im Bereich des Möglichen.

Die erste offizielle Dokumentation der Erwähnung des nationalen Feiertags findet sich in einem Zeitungsartikel des The San Francisco Examiner vom 4. Februar 2002.



Wurde der „National Tortilla Chip Day“ vielleicht von Aliens zur Erde gebracht, um die Menschheit in die Irre zu führen und sie speziell an diesem Tag von allen anderen Snacks fernzuhalten? Möglich.

So geht‘s:

Diese Zutaten brauchst du:

300 g Mais-Tortilla, geviertelt

800 ml Frittieröl

Zartbitter Tortilla Chips:

150 g dunkle Schokolade, geschmolzen

Abrieb von einer Limette

1 TL Fleur de Sel

Weißen Tortilla Chips:

150 g weiße Schokolade, geschmolzen

1 TL Chilipulver

So einfach ist die Zubereitung:

Die Mais-Tortilla frittieren. Für die Zartbitter Tortilla-Chips anschließend die frittierten Tortilla-Chips in die dunkle Schokolade tunken und nebeneinander auf einem Teller o.Ä. platzieren. Mit Limettenabrieb und Fleur de Sel bestreuen. Die weißen Tortilla-Chips werden mit weißer Schokolade ummantelt und daraufhin mit dem Chili-Pulver bestreut. So einfach und schnell, wie noch nie. Die Tortilla Chips auskühlen lassen und servieren. Ziemlich guter Snack. Und schon weg.

Süß, salzig und sogar scharf. Das Rezept für Tortilla Chips mit Schokolade hat alles, was du für einen gemütlichen Filmabend brauchst. © Einfach Tasty

