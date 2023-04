Diese süßen Blätterteig-Ostereier sind genau das Richtige für die Familienfeier

Von: Eva Lipka

Auf der Quark-Vanille Füllung liegen die Pfirsiche, die die süßen Teilchen zum Hingucker machen. Hier geht es zum Rezept. © Einfach Tasty

Lasset die Eiersuche beginnen!

Klopf, klopf, klopf. Was steht denn da vor der Tür? Ostern natürlich! Und was gibt es besseres, als dieses fröhliche Fest mit einem süßen Leckerbissen zu feiern? Der Osterhase bringt uns dieses Jahr ganz besondere Eier, nämlich süße Blätterteig-Ostereier. Diese kleinen Kunstwerke aus knusprigem Blätterteig und einer zarten Vanille-Quark-Füllung mit saftigen Pfirsichstücken sehen aus wie Spiegeleier und sind damit ein echter Hingucker für dein Osterbuffet.

Und wer weiß, vielleicht lässt sich der Osterhase ja sogar blicken, um sich von deinen Backkünsten zu überzeugen? Aber sei gewarnt - er könnte neidisch werden! Also, hol dir das Rezept und lass den Osterzauber beginnen!

So geht‘s:

Diese Zutaten brauchst du:

Für die Quark-Vanille-Füllung:

150 g Sahnequark

150 g Crème fraîche

2 EL Zucker

1 Pck. Vanillezucker

1 TL Zitronenabrieb

3 EL Vanille-Puddingpulver

Außerdem:

2 Pck. (à 270 g) Blätterteig a. d. Kühlregal

Etwas Mehl

1 Ei, verquirlt

8 Pfirsichhälften (a. d. Dose)

Puderzucker

So einfach ist die Zubereitung:

Für die Quark-Vanille-Füllung: Sahnequark, Crème fraîche, Zucker, Vanillezucker, Zitronenabrieb und Puddingpulver in einer Schüssel verrühren. Einen der Blätterteige in längliche Streifen (ca. 0,5 cm breit) schneiden. Jeweils zwei der Streifen ineinander verdrehen.

Aus dem anderen Blätterteig Kreise ausstechen. Auf einem sauberen Holzbrett etwas Mehl verteilen. Darauf die Kreise mit einem Nudelholz so ausrollen, dass eine ovale Form entsteht. Den Rand mit etwas Ei bepinseln und dort die Blätterteigstreifen befestigen. Jeweils ca. einen Esslöffel der Füllung auf den Blätterteig geben und anschließend die Pfirsiche so positionieren, dass die Form eines Spiegeleis zu erkennen ist. Den Blätterteigrand ebenfalls mit Ei bepinseln. Für 15 Minuten bei 200 °C Umluft backen. Zum Schluss die fertigen Ostereier mit Puderzucker bestäuben und genießen.

Du bist zum Osterbrunch eingeladen und hast noch nichts vorbereitet, was du mitnehmen kannst? Dann ist dieses Rezept für süße Blätterteig Ostereier genau das Richtige für dich. © Einfach Tasty

