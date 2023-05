Mit Hackfleisch gefüllte türkische Blätterteigtaschen muss man einfach schnell vernaschen

Von: Sandra Keck

Das perfekte Snack-Rezept: türkische Blätterteigtaschen mit Hackfleisch, Feta und Spinat. © Einfach Tasty

Ein schneller Blätterteig-Snack mit würzigem Hackfleisch, Feta und Spinat, der als Fingerfood oder auch als Hauptgang mit einem Salat serviert werden kann.

Ob als Ketchup-Ersatz zu Würstchen oder rosa gebratenen Steak oder zur Verfeinerung von Suppen, Eintöpfen und Co.: Wir sagen ganz klar „Ja“ zu Ajvar! Hinter dem Zungenbrecher versteckt sich ein Würzpaste aus Paprika und Aubergine, die gerne in der Balkan-Region verwendet wird. Die Paste gilt als Spezialität und wird in den Geschmacksrichtungen mild und scharf angeboten. Hierzulande bekommt man sich in jedem großen Supermarkt oder in türkischen Lebensmittelgeschäften. Denn auch in der türkischen Küche ist Avjar beliebt und gibt der türkischen Pizza mit Hackfleisch sowie den würzigen Blätterteigtaschen den letzten Schliff.

So schnell werden die türkischen Blätterteigtaschen mit Hackfleisch zubereitet:

Folgende Zutaten werden für den leckeren Snack benötigt:

Ajvar-Joghurt-Dip:

100 g Joghurt

50 g Feta, zerbröselt

1 EL Ajvar

0,5 TL Salz

0,5 TL Pfeffer

1 Prise Kreuzkümmel

1 EL Zitronensaft

Blätterteigtaschen:

2 EL Speiseöl

200 g Rinderhackfleisch

80 g Zwiebel, gewürfelt

1 EL Ajvar

1 TL Salz

1 TL Pfeffer

0,5 TL Kreuzkümmel, gemahlen

100 g Spinat, gewaschen

1 Pck. (à 270 g) Blätterteig a. d. Kühlregal

1 Ei, verquirlt

50 g Feta, zerbröselt

20 g heller und dunkler Sesam

Die Zubereitung ist einfach und geht schnell:

Backofen auf 200 °C Umluft vorheizen. Für den Ajvar-Joghurt-Dip: Joghurt, zerbröselten Feta und Ajvar miteinander vermengen. Mit Salz, Pfeffer, Kreuzkümmel und Zitronensaft abschmecken. Für die Blätterteigtaschen: Speiseöl in einer Pfanne erhitzen. Rinderhackfleisch und Zwiebeln darin scharf anbraten. Mit Salz, Pfeffer, Kreuzkümmel und Ajvar würzen. Spinat hinzugeben und erhitzen, bis er in sich zusammenfällt. Blätterteig entrollen und die Ränder mit etwas verquirlten Ei bestreichen. Die Hackfleischmasse auf einer Hälfte des Blätterteigs verteilen, dabei die Ränder freilassen. Nicht belegte Blätterteigseite über das Hackfleisch legen. Die Ränder mit einer Gabel gut festdrücken. Blätterteig mit restlichem Ei bestreichen und mit Sesam bestreuen. Mit einem scharfen Messer Quadrate in die oberste Teigschicht schneiden. Im vorgeheizten Backofen 15 Minuten goldbraun backen. Dazu passt ein gemischter Salat und der Ajvar-Joghurt-Dip.

Aus Hackfleisch, Spinat, Feta, Blätterteig und einem Rezept kann man in kürzester Zeit türkische Blätterteigtaschen zaubern. © Einfach Tasty

Für eine vegetarische Variante kann das Rinderhackfleisch durch vegane Hackfleischalternativen oder durch eine große Portion Spinat ersetzt werden. Einfach mal ausprobieren und genießen!