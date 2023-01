Rezept für Schüttelpizza: schnell gemacht und spart auch noch Kalorien

Von: Maria Wendel

Schüttelpizza: einfach alle Zutaten schütteln, backen und servieren. © Niehoff/Imago

Haben Sie schon von Schüttelpizza gehört? Das Rezept geht nicht nur super einfach von der Hand, das Ergebnis überzeugt auch durch eingesparte Kalorien.

Schüttelpizza? Der Name ist Programm: Alle Zutaten werden einfach in eine Schüssel gegeben und ordentlich durchgeschüttelt (wer mag, kann sie natürlich auch einfach verrühren). Kein langwieriges Belegen des Pizzateigs nötig! Das ist eine perfekte Methode des Pizza-Backens, wenn es mal schnell gehen muss. Und nicht nur Zeit wird hier gespart – sondern auch Kalorien. Denn die Schüttelpizza hat keinen klassischen Pizzateig aus Mehl, Hefe und Co. Stattdessen bilden körniger Frischkäse, Eier, geriebener Käse und gemahlene Mandeln einen tollen Low-Carb-Teig. Wenn Sie zudem noch auf ein Light-Produkt beim Käse zurückgreifen, sind Sie, was die Kalorien angeht, auf der sicheren Seite und können bei der Pizza beherzt zugreifen. Los geht‘s!

Schnelles Rezept für Schüttelpizza: Die Zutaten

Portionen: für 1 Blech

Backzeit: 30 Minuten

Schwierigkeitsgrad: einfach

150 g Champignons

100 g Salami oder Schinken

2 Tomaten

1 rote Paprika

1 Zwiebel

200 g Mais (aus der Dose)

200 g geriebener Käse (light)

50 g Cheddarkäse

4 Eier

200 g Mehl

30 g gemahlene Mandeln

300 g körniger Frischkäse

2 TL Salz

Kräuter und Gewürze nach Geschmack (z. B. Pizzagewürz oder italienische Kräutermischung)

Zutaten austauschen Sie können natürlich wie immer die Zutaten Ihrer Schüttelpizza nach Belieben austauschen. Sie mögen keine Paprika? Einfach weglassen oder mit einem anderen Gemüse austauschen. Sie essen kein Fleisch? Statt Salami und Schinken können Sie auch vegetarische Ersatzprodukte verwenden.

Geniales Rezept: So machen Sie die schnelle und einfache Schüttelpizza

Zuerst schneiden Sie Champignons, Salami, Tomaten, Paprika und Zwiebel klein. Den Mais abtropfen lassen. Die zwei Käsesorten reiben. Heizen Sie den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze bzw. 160 °C Umluft vor. Dann geben Sie alle Zutaten in eine große Schüssel, würzen nach Belieben und rühren alles um. Oder – wenn Sie eine echte Schüttelpizza machen wollen – legen Sie einen passenden Deckel auf die Schüssel und schütteln Sie so lange, bis sich alle Zutaten gut vermischt haben. Legen Sie ein Backblech mit Backpapier aus und geben Sie die Pizzamasse darauf. Verstreichen Sie alles gleichmäßig mit einem Löffel. Jetzt kommt das Blech für ca. 25-30 Minuten in den Ofen. Fertig ist die schnelle, einfache und kalorienarme Schüttelpizza!

Zur Schüttelpizza passt zum Beispiel ein knackiger Salat. Guten Appetit!