Mallorca-Urlaubsfeeling nach Hause holen: Rezept für traditionelle Ensaimada

Von: Anna Heyers

Teilen

Aus einer Weihnachtsspezialität wurde inzwischen ein beliebtes Mitbringsel. Wer selbst nicht nach Mallorca verreist, macht sich die Ensaimada einfach selbst.

Die Ensaimada de Mallorca ist eine typische Spezialität der Balearen-Insel. Früher wurde sie vor allem in der Weihnachtszeit gegessen, am liebsten in eine dickflüssige, heiße Schokolade getaucht. Inzwischen wird sie aber ganzjährig angeboten. Je nach der eigenen Vorliebe weiterhin mit heißer Schokolade, einem Kaffee oder – besonders an heißen Tagen – mit Mandeleis.

Sie möchten noch mehr Spezialitäten? Dann probieren Sie doch mal die hawaiianische Poké Bowl, Schneiderfleck aus Schwaben oder südtiroler Schüttelbrot. Wenn es ebenfalls aus Spanien stemmen soll: Kartoffelsuppe mit Chorizo.

Beliebtes Souvenir von der Balearen-Insel Mallorca

Die Gebäckschnecke ist ohne Frage eines der beliebtesten Souvenirs der Region. Ein Mitbringsel nicht nur für die deutschen, englischen oder französischen Urlauber. Auch viele Spanier holen sich einen oder mehrere der flachen Kartons, die die Ensaimada enthalten. Das Gebäck ist auch innerhalb Spaniens bekannt und beliebt.

Der Name Ensaimada de Mallorca ist seit 1996 als Herkunftsbezeichnung geschützt. Eine der beliebtesten Füllungen ist übrigens mit Engelshaar (cabell d‘àngel), einer Kürbiskonfitüre. © Waldmüller/Imago

Wer selber nicht so häufig nach Mallorca kommt, aber ein Stück Urlaubsgefühl nach Hause hohlen möchte, kann sich auch selbst am Backen versuchen. Auch, wenn es dann, ganz streng genommen, nicht die traditionelle Ensaimada de Mallorca ist, der mallorquinische Hauch ist trotzdem da – und lecker ist sie obendrein.

Ein Hauch von Insel-Flair: Zutaten für die Ensaimada de Mallorca

Grob ergeben die folgenden Mengen 16 Portionen.

Sie möchten keine Rezepte und Küchentricks verpassen? Hier geht’s zum Genuss-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

Zutaten:

21 g Hefe (frisch, alternativ: 1 Pck. Trockenhefe à 7 g)

20 ml Wasser (ca. 4 TL)

90 g Zucker

500 g Mehl (für helles Gebäck, z.B. Typ 550)

230 ml Milch

2 Eier (getrennt)

1/2 TL Salz

200 g Butter (weich)

1 TL Vanilleextrakt (alternativ: Paste oder Vanillezucker)

ca. 70 g Puderzucker (zum Bestäuben)

Wer Vanillezucker nutzt, sollte in etwa die Menge des Beutels von der Zuckermenge abnehmen, da es sonst ein wenig zu süß werden könnte. Wem das nichts ausmacht, muss nichts anpassen. Tipp: Die Ensaimada schmeckt auch vorzüglich mit (selbstgemachter) Marmelade.

Biskuit, Hefe und mehr – die zehn bekanntesten Teigarten im Überblick Fotostrecke ansehen

Mallorca für zu Hause: Zubereitung der Plunderschnecke Ensaimada

Im Grunde muss man für die Ensaimada nur einen Hefeteig zubereite und den geschickt aufrollen – voilà. Wer Hefeteig nicht ganz so gern mag, macht sich einfach an die Churros aus Brandteig.

Zubereitung:

Hefe mit (lauem) Wasser und Zucker in großer Schüssel verrühren, ca. 15 Min abgedeckt stehen lassen. Mehl, Milch, Eigelbe und Salz hinzufügen und den Teig für etwa zehn Minuten kneten (z.B. mit einer Küchenmaschine). Ziel: Der Teig soll geschmeidig, aber nicht zu weich sein. Zur Kugel formen, leicht mit Butter einfetten und etwa eine Stunde gehen lassen. Das Volumen des Teiges sollte sich verdoppelt haben. Nach der Ruhezeit den Teig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche zu einem großen Rechteck ausrollen. Vanilleextrakt mit der Butter verrühren und auf dem Teig verstreichen. Danach ein flaches Pizzablech einfetten. Den mit Vanille-Butter bestrichenen Teig jetzt aufrollen und insgesamt etwas dünner formen – gern auch etwas zwirbeln. Zwischendurch alles etwa ein bis zwei Minuten ruhen lassen, so kann der Teig entspannen. Tipp: Zum Aufrollen die Hände leicht einbuttern. Teigrolle nun im Uhrzeigersinn wie eine Spirale aufs Blech legen. Hinweis: Platz in den Zwischenräumen lassen. Alles etwa eine Stunde ruhen lassen. Backofen auf 170 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen (ca. 150 Grad Umluft). Die Ensaimada etwa 25 Minuten goldbraun backen. Kurz abkühlen lassen und mit Puderzucker betreuen.

Die Mallorquiner schwören darauf, dass eine gute Ensaimada innerhalb von zehn Stunden verzehrt sein muss und dass sie leicht warm am besten schmeckt. Ob das stimmt, muss wohl jeder für sich herausfinden. Aber einen Versuch ist es auf jeden Fall wert.

Wer neugierig auf ungewöhnliche Spezialitäten ist, sollte mal den Pandan-Kuchen oder die Matcha-Cupcakes kosten.