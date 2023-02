Alaaf und Helau! Mit diesen leckeren Faschingsrezepten stiehlst du allen die Show

Von: Sandra Keck

Mit unseren Rezeptideen bist du der Star jeder Karnevalsparty. © Einfach Tasty

Mein Rat an alle Karnevalist:innen: auf leeren Magen feiert es sich nicht so gut.

An Karneval sieht jeder bunt und es geht oft feuchtfröhlich her. Daher ist es wichtig, vorab eine gute Grundlage aus süßen und herzhaften Speisen zu schaffen. Egal ob für deine eigene Faschingsparty oder als Mitbringsel für andere, in diesem Artikel haben wir einige leckere Rezepte für dich zusammengestellt. Es geht direkt los mit diesen süßen Eierlikörkuchen im Waffelbecher:

1. Deftige Rezepte, die lange satt machen:

Diese deftigen Gerichte bieten eine ideale Grundlage für lange Partynächte. © Einfach Tasty

An Fasching darf nochmal so richtig geschlemmt werden, da direkt danach die Fastenzeit beginnt. Daher schlag dir deinen Bauch nochmal schön voll mit herzhaften und sättigenden Suppen, Pfannengerichten oder Aufläufen. Deftige Gerichte bilden auch eine gute Grundlage für 🍻.

2. Süße Rezepte für alle Naschkatzen:

Falls du nicht genügend Kamelle beim Faschingsumzug fängst, mach dir einfach selbst etwas Süßes. © Einfach Tasty

Neben Kreppel, Krapfen, Berliner und Pfannkuchen gibt es auch noch viele andere frittierte Leckereien, nach denen du dir deine Finger leckst.

3. Fingerfood Rezepte, die auf keiner Faschingsparty fehlen dürfen:

Keine Faschingsparty ohne Fingerfood. © Einfach Tasty

Diese leckeren Snacks im handlichen Format kommen bei jeder Party gut an.

4. Süffige Getränke zum Genießen:

Nicht lang schnacken, Kopf in Nacken. © Einfach Tasty

Leckere Gerichte wollen mit etwas Leckerem runtergespült werden. Also Prost!

