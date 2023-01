Ungarisches Original-Rezept für Szegediner Gulasch nach Omas Art

Das Szegediner Gulasch ist ein deftiger Klassiker und gerade in der kalten Jahreszeit sehr beliebt. Damit es wie früher schmeckt, wird es am besten nach „Omas Art“ zubereitet.

Ursprünglich kommt das Szegediner Gulasch, gern auch einfach Szegediner genannt, aus der ungarischen Stadt Szeged. Es besteht traditionell aus Schweinefleisch und Sauerkraut und wird mit süßem Paprikapulver und Kümmel gewürzt. Dazu werden in der Regel böhmische Knödel serviert – klassische Kartoffelknödel gehen natürlich auch. Übrigens: Wer Knödel lieber süß mag, sollte sich mal an Marillen-Knödeln versuchen.

Rezept: Was man für Szegediner Gulasch nach Omas Art braucht

Für das typisch ungarische Szegediner Gulasch nach Omas Art brauchen Sie:

700 g Schweineschulter

100 g Geräucherter Speck (grob gewürfelt)

3 Zwiebeln (fein gehackt)

300 g Sauerkraut (ausgepresst)

1 Knoblauchzehe (gepresst oder zerdrückt)

1 EL Schweineschmalz zum Anbraten (alternativ: Pflanzenöl)

1 TL Kümmel (gemahlen)

1 EL Paprikapulver, süß

Salz

2 EL Mehl, zum Andicken

750 ml Wasser oder Rinderbrühe, zum Aufgießen

180 g Saure Sahne (mind. 15 Prozent Fett, mögliche Alternative: Schmand)

Zubereitung: Szegediner Gulasch nach Omas Art (für vier Personen)

Vor dem Kochen sollte schon ein bisschen geschnibbelt werden: Fleisch in zwei bis drei Zentimeter große Stücke schneiden, Zwiebeln schälen und fein hacken, Knoblauch schälen und hacken oder zerdrücken. Speck würfeln.

Zubereitung:

Sauerkraut abgießen und ausdrücken. Nicht abspülen. In einem großen Topf bei mittlerer Hitze die Hälfte des Schmalzes zerlassen und den Speck anbraten (drei bis fünf Minuten), herausnehmen und beiseite stellen. Restliches Schmalz schmelzen, mit dem gemahlenen Kümmel bestreuen und die Zwiebeln darin goldbraun anbraten. Hitze hochdrehen, Fleischwürfel zu den Zwiebeln geben und scharf anbraten. Hitze wieder auf die mittlere Stufe reduzieren, Fleisch mit Paprika bestäuben, Knoblauch hinzugeben und unter Rühren weiter braten. Mehl hinzugeben und ca. eine Minute unter Rühren braten. Dann Salz hinzu und mit Wasser oder Brühe ablöschen. Wichtig: Nur so viel aufgießen, bis das Fleisch bedeckt ist. Einmal aufkochen lassen, dann auf kleiner Hitze mit geschlossenem Deckel ca. 30 Minuten schmoren. Gelegentlich umrühren, damit nichts ansetzt. Danach Speck und Sauerkraut hinzugeben und weitere 20 bis 30 Minuten bei kleiner Hitze köcheln lassen. Das Fleisch soll butterzart sein. Zuletzt die saure Sahne hinzufügen, wichtig: nicht mehr kochen. Final Abschmecken – und guten Appetit.

Das ungarische Szegediner Gulasch wird traditionell mit Klößen serviert. © CSP_phbcz/Imago

Am besten schmeckt das Gulasch mit Knödeln. Aber auch Kartoffeln oder frisches Brot passen ganz wunderbar zu diesem deftigen Gericht. Tipp am Rande: Noch besser schmeckt das Szegediner Gulasch am nächsten Tag – auch das wusste Oma schon.