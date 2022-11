Von Gut & Günstig bis Kerrygold: 17 von 20 Buttermarken fallen im Ökotest durch

Von: Janine Napirca

Butter ist nicht nur teuer, sondern auch minderwertiger geworden. Das geht aus dem neuen Ökotest hervor.

Ökotest hat verschiedene Buttermarken genauer unter die Lupe genommen und die Testergebnisse sind besorgniserregend: Von 20 getesteten Marken fallen 17 Buttersorten durch. Als Hauptgrund werden von Ökotest Mineralölbestandteile aufgeführt. Von 14 mit der Note 6, also „ungenügend“ bewerteten Buttern, wurden in 13 Marken stark erhöhte Mineralöl-Werte nachgewiesen. Außerdem ist der Wert an grünfuttertypischen Fettsäuren häufig zu niedrig. Laut Ökotest kann man anhand der Omega-3-Fettsäuren erkennen, wie die Tiere gehalten wurden und wie viel Gras oder Heu die Kühe, aus deren Milch die Butter hergestellt wurde, gefressen haben.

Welche Butter kommt bei Ihnen zu Hause auf den Tisch? Bei Ökotest fallen fast alle getesteten Marken durch. © Francis Joseph Dean/Dean Picture/Imago

Greifen Sie beim Braten oder Backen auch gerne mal zu anderen Fetten als Butter, wie zum Beispiel zu Margarine? Sie können Butter auch durch Öl ersetzen. Hilfreich ist beispielsweise die Butter-Öl-Umrechnungstabelle. Manche Backrezepte kommen gänzlich ohne Butter aus, wie zum Beispiel auch der gesunde Bananenkuchen ohne Zucker.

Testsieger: Nur eine Buttermarke konnte im Ökotest überzeugen und die Note „gut“ erreichen

Bei all den negativen Testergebnissen, konnte immerhin noch eine Buttermarke Ökotest überzeugen: Gläserne Molkerei Fassbutter Naturland Bio-Sauerrahmbutter erreichte die Testnote „gut“. Immerhin noch mit „befriedigend“ bewertet wurde die Bio-Butter Andechser Natur Bio Almbutter Sauerrahmbutter von Bioland.

Die großen Verlierer der Butter-Analyse von Ökotest

Am meisten Mineralöl-Rückstände fand Ökotest in der ÖMA Allgäuer Bauernbutter Sauerrahm. Mit großem Abstand wurden am meisten gesättigte Mineralölkohlenwasserstoffe in der getesteten Butter nachgewiesen. Zudem fiel der Butter-Verlierer im Ökotest durch einen Wert von 19,8 mg/kg an aromatischen Mineralölkohlenwasserstoffen negativ auf – zehnmal höher als der EU-Richtwert.

Das ist ein in unserer Testgeschichte noch niemals gemessener Gehalt.

Auch andere bekannte und beliebte Buttermarken wurden sehr schlecht bewertet und fallen im Ökotest durch. Darunter finden sich etablierte Marken wie Alnatura Bergbauern Süßrahmbutter, Landliebe Butter rahmig-frisch streichzart mildgesäuert und Kerrygold Original Irische Butter mildgesäuert ebenso wie Verkaufsschlager aus gängigen Supermarktketten, wie beispielweise Gut & Günstig Deutsche Markenbutter mildgesäuert von Edeka, Ja! Deutsche Markenbutter mildgesäuert von Rewe, Milsani Deutsche Markenbutter mildgesäuert von Aldi und Milbona Süßrahmbutter von Lidl.