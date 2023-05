Diese cremige Tom Kha Gai ist nicht nur in Thailand der letzte Schrei

Wer hat die Kokosnuss geklaut?

+ © Einfach Tasty Das Rezept für Tom-Kha-Gai auf Basis von Kokosmilch ist pikant und schmeckt wie an einem Streetfoodstand in Thailand. © Einfach Tasty

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Eva Lipka schließen

Weitere schließen

Thailändisch für Anfänger.

Thailändisch ist eine sehr praktisch veranlagte Sprache. Oftmals werden Namen so gewählt, dass die zusammengesetzten Worte direkt verraten, um was es sich nun handelt. Genauso läuft es auch bei der Bezeichnung Tom-Kha-Gai.



Das Wort Tom bedeutet „gekocht“ und das Wort Kha kann mit Galgant übersetzt werden. Übrigens: Galgant ist eine Wurzel, die der Ingwerwurzel sehr ähnelt und kann daher durch diese ersetzt werden. Um es euch (und uns) einfacher zu machen, haben wir in diesem Rezept auf Galgant verzichtet und direkt Ingwer verwendet.

Huhn heißt auf thailändisch Kai. Das K wird im thailändischem eher gehaucht ausgesprochen und wird daher im europäischen Raum oftmals als G, also Gai, transkribiert. Jetzt weißt du also, worum es sich in diesem Rezeptartikel dreht: Hühnchen Galgant (bzw. Ingwer) Suppe - guten Appetit!

So geht‘s:

Diese Zutaten brauchst du:

400 ml Kokosmilch

600 ml Hühnerbrühe

1 Chilischote

2 Stangen Zitronengras

6 Stiele Koriander

3 Kaffirlimettenblätter

40 g Ingwer, geschält in grobe Stücke geschnitten

400 g Hühnerbrust, in groben Stücken

200 g Champignons, halbiert

150 g Kirschtomaten, halbiert

2 EL Limettensaft

2 EL Fischsauce

2 EL Sojasauce

Zum Garnieren:

Limettenspalten

Koriander, abgezupft

Als Beilage:

Reis

So einfach ist die Zubereitung:

In einem Topf die Kokosmilch, Hühnerbrühe, Chili, Zitronengras, Koriander, Kaffirlimettenblätter, Ingwer und Hühnerbrust vermengen und aufkochen lassen. Bei geringer Hitze zugedeckt 10 Minuten köcheln lassen. Champignons und Kirschtomaten hinzufügen und mit Limettensaft, Fischsauce und Sojasauce abschmecken. Nochmals 5 Minuten kochen lassen. Nach Geschmack mit Limettenspalten und Korianderblättern garnieren und Reis als Einlage dazu servieren. Lass Thailand deinen Gaumen umschmeicheln. Guten Appetit!

+ Aus Thailand direkt in deine Küche: Das Rezept für Tom-Kha-Gai (Hühnersuppe mit Kokosmilch) ist unschlagbar cremig und lecker. © Einfach Tasty

Wir schauen zurück auf eine spannende Woche mit tollen asiatischen Rezepten! Hoffentlich haben wir dir damit die verschiedenen asiatischen Landesküchen ein wenig näher gebracht:

Du bist immer auf der Suche nach neuen und leckeren Rezeptideen? Dann melde dich doch ganz einfach und schnell beim Einfach Tasty Newsletter an und lass dich von uns inspirieren.