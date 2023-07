Auf dem Kopf – so werden Kuchen und Torten in Plastikdosen beim Transport nicht mehr matschig

Von: Anna Heyers

Wenn Kuchen oder Muffins eingepackt und mitgenommen werden, sehen sie zu Hause oft unansehnlich aus. Eine clevere Zweckentfremdung hilft hier – einfach und unkompliziert.

Ganz egal, ob Sie gebacken haben, zum Beispiel den saftigen Monte-Kuchen oder unwiderstehliche Muffins, oder woanders zur Kaffeepause eingeladen sind: Manchmal ist es eben doch zu viel geworden. Nur zu gerne geben Sie dann dem Besuch die leckeren Köstlichkeiten mit oder nehmen Kuchen und Co. selbst mit.

Kaum ist man dann daheim angekommen und möchte den Kuchen etwa in den Kühlschrank stellen, fällt auf, dass die Optik ganz und gar hinüber ist. Schmecken wird das Gebäck zwar trotzdem, aber angeschlagene Seiten, heruntergelaufene Creme oder bröckelige Böden sind einfach nicht ansehnlich. Hier hilft ein einfacher Tipp, den jeder einfach nachmachen kann.

Ein Dosen-Tipp für den Kuchentransport

Ein herrliches Stück Sahnetorte: Schmeckt himmlisch, ist aber schwierig beim Transport. Hier kommt der Dosen-Deckel-Tipp ins Spiel. (Symbolbild) © monica-photo/Imago

Der Tipp an sich ist ganz einfach, man muss sich noch ein wenig umgewöhnen. Denn normalerweise kommt alles, was man aufbewahren möchte, ja in die Dose. Bei Kuchen oder Ähnlichem sorgt man gerade so aber dafür, dass alles etwas matschig wird. Außerdem ist das Stück am Ende wegen der hohen Ränder nur schwer wieder herauszubekommen – und leidet optisch dadurch noch mehr.

Wie der Dosen-Tipp den Kuchentransport leichter macht

Für den idealen Kuchentransport brauchen Sie in Zukunft einfach nur eine Aufbewahrungsdose nach Wahl. Statt Kuchen oder Muffins nun aber in die Dose zu legen, wird das Gebäck einfach auf dem Deckel platziert. Der eigentliche Behälter wird dann darüber gestülpt und alles so verschlossen. So bleibt alles nicht nur an seinem Platz, sondern man kann es am Ende auch noch leicht wieder aus der Dose entfernen.

Zum Mitnehmen eignen sich aber nicht nur Kuchen. Auch Fingerfood wie etwa saftige Zucchini-Schnitten, Pizzaschnecken oder Hot Dogs am Stiel lassen sich gut transportieren