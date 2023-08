Von: Sandra Keck

Eier kochen gilt als leicht, doch ist es das? Einfach Tasty klärt auf, wie das perfekte Frühstücksei gelingt und mit welchem Hack sich Eier einfach pellen lassen.

Es geht ans Ei(n)gemachte! Eier – die bescheidenen Helden der Küchen, die sich von fluffigen Pfannkuchen bis hin zu leckeren Eiersalaten in vielfältiger Form verwandeln können. Doch trotz ihrer Einfachheit kann das perfekte Kochen und Schälen von Eiern eine echte Herausforderung darstellen. Braucht ein perfektes fünf Minuten Ei denn wirklich nur fünf Minuten? Und wie stellt man fest, ob ein Ei noch frisch ist?

Einfach Tasty zeigt die geheimen Kniffe, damit man jedes Mal perfekt gekochte Eier zaubern und diese dann auch mühelos schälen kann. Und wer seine Eier lieber in die Pfanne haut und gerührt, nicht geschüttelt, bevorzugt, der freut sich sicherlich über fünf einfache Rührei-Hacks, die den Unterschied machen.

Das Geheimnis eines perfekt gekochten (Frühstücks-)Eies liegt in der richtigen Garzeit, der Größe des Eis und natürlich auch an der persönlichen Präferenz.

Weiche Eier besitzen ein flüssiges Eigelb, das beim Anschneiden herausfließt. Ideal für den Klassiker Eggs Benedict, bei dem aber ein pochiertes Ei bevorzugt wird. Mit wachsweichen Eiern trifft man die goldene Mitte zwischen flüssigem und hartem Eigelb. Perfekt für Salate oder als Snack mit etwas Salz. Und wer ein durch und durch festes Eigelb bevorzugt, das Ideal zur Brotzeit oder für den Eiersalat mit Spargel und Schinken, kocht das Ei am längsten.

Diese Tabelle soll eine Hilfestellung geben:

So gelingt das perfekte Frühstücksei

Die in der Tabelle genannten Kochzeiten beziehen sich auf Eier, die nicht direkt aus dem Kühlschrank kommen. Eier sollten bestenfalls bei Zimmertemperatur ins kochende Wasser gegeben werden, so verringert sich auch die Gefahr, dass die Eierschale aufgrund des Temperaturunterschiedes aufplatzt. Zudem sollte man, wenn man mehrere Eier auf einmal kocht, darauf achten, dass alle Eier eine ähnliche Größe haben – so garen sie einheitlich.