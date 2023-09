Tomaten haltbar machen: Einkochen, Einlegen, Einfrieren und Co.

Von: Carina Baier

Tomaten können Sie mit vielen Methoden haltbar machen: Sie lassen sich trocknen, einlegen, einkochen, einfrieren oder direkt zu leckeren Rezepten verarbeiten.

Haben Sie schon einmal selbst Tomaten angebaut? Dann kennen Sie das sicher: Der Sommer wird wärmer und plötzlich reifen die Früchte in großen Mengen. Aber wie sollen Sie die vielen Tomaten verbrauchen? Denn im Durchschnitt sind sie nach vier Tagen verdorben. Hier zeigen wir Ihnen, mit welchen Methoden Sie Ihre Ernte haltbar machen und kreative Rezepte für den sofortigen Genuss.

Tomaten haltbar machen: in Öl einlegen

Um die Haltbarkeit Ihrer Tomaten zu erhöhen, legen Sie die Früchte in Öl ein. Kochen Sie die Schraubgläser vor der Zubereitung für etwa zehn Minuten in kochendem Wasser aus, um Keime abzutöten. Achten Sie hinterher darauf, dass die Gläser mit Inhalt luftdicht verschlossen sind. Sie benötigen folgende Zutaten: 500 g Tomaten, 4–5 Knoblauchzehen, 1 Bund Oregano, Olivenöl, Chili (optional).

Die Tomaten etwa drei Minuten in einem Topf mit Wasser kochen, vorsichtig abtrocknen und abkühlen lassen. Die Knoblauchzehen schälen. Den Oregano waschen und die Blätter abzupfen. Die Zutaten auf 4 Schraubgläser verteilen: Abwechselnd Tomaten, Knoblauch, Oregano und Chili schichten. Alles mit so viel Öl auffüllen, dass die Zutaten bedeckt sind. Etwas Platz bis zum Rand lassen. Das Glas mit einem Deckel fest verschließen und an einem dunklen, kühlen Ort lagern.

Tomaten in Essig einlegen: längere Haltbarkeit

Auch hier gelten die gleichen Voraussetzungen, wie bereits beim Öl. Kochen Sie die Schraubgläser im Vorfeld sorgfältig aus. Sie benötigen folgende Zutaten: 500 g Tomaten, 1 Zwiebel, 400 ml Essig, 250 g Zucker, Pfefferkörner

Die Tomaten etwa drei Minuten in einem Topf mit Wasser kochen, vorsichtig abtrocknen und abkühlen lassen. Die Zwiebel schälen und in Ringe schneiden. Essig und Zucker in einen Topf geben, etwa drei Minuten lang kochen lassen. Die Zutaten, außer den Essig, auf 4 Schraubgläser verteilen. Alles mit heißem Essig übergießen, sodass die Zutaten bedeckt sind. Etwas Platz bis zum Rand lassen. Das Glas mit einem Deckel fest verschließen und an einem dunklen, kühlen Ort lagern.

Tomaten trocknen steigert die Haltbarkeit

Tomaten lassen sich durch Trocknen auf schonende Art haltbar machen, um möglichst viele Nährstoffe zu erhalten. Verwenden Sie eine Sorte, die ein festes Fruchtfleisch besitzt und wenig Saft hat. Nach Geschmack würzen Sie noch mit Salz, Pfeffer und Kräutern. Gut durchgetrocknete Tomaten können Sie für mehrere Monate in einem geschlossenen Glas lagern. Geben Sie etwas Reis dazu, um Schimmelbildung vorzubeugen. Sind die Früchte noch leicht feucht, packen Sie sie lieber in Papiertücher ein. Lagern Sie Ihre getrockneten Tomaten an einem trockenen, kühlen Ort.

Drei Möglichkeiten für getrocknete Tomaten:

Im Backofen: Die halbierten Tomaten legen Sie mit der Hautseite nach unten auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech. Bei 80 Grad Celsius Ober-/Unterhitze (Umluft 60 Grad Celsius) trocknen Sie die Früchte etwa 7 Stunden. Damit Feuchtigkeit entweichen kann, klemmen Sie einen Kochlöffel in die Backofentür. Im Dörrgerät: Die halbierten Tomaten werden mit der Hautseite nach unten in den Dörrautomaten gegeben. Bei 60 Grad Celsius haben Sie nach 7–10 Stunden schöne getrocknete Tomaten. Im Freien: An sonnigen Tagen und mit viel Zeit lassen sich Tomaten draußen trocknen. Dafür platzieren Sie die geschnittenen Tomaten in der Vollsonne, abends können Sie sie ins Haus holen. Das Ganze dauert etwa vier bis sechs Tage. Schützen Sie die Früchte im Freien mit einer Fliegenhaube oder Insektennetz.

Tomaten haltbar machen: Einkochen für leckere Soßen

Das ganze Jahr über eine leckere Tomatensoße auf Vorrat: Nehmen Sie Ihr Lieblingsrezept oder passieren Sie die Tomaten einfach nur. Achten Sie darauf, sterile Schraubgläser zu verwenden. Stellen Sie die Behälter nach dem Befüllen auf den Kopf, damit ein Vakuum entsteht, das die Soße sicher verschließt.

Weitere Ideen für eine längere Haltbarkeit

Tomatenmark darf in keinem Haushalt fehlen. Füllen Sie es nach der Zubereitung in keimfreie Gläser ab und kochen Sie das Konzentrat zusätzlich ein: Ihr Jahresvorrat ist gesichert. Nicht nur süße Früchte können Sie zu leckeren Säften verarbeiten: Selbst gemachter Tomatensaft ist vor allem gesund und nach dem Öffnen noch lange haltbar.

Tomaten einfrieren: Geht das?

Grundsätzlich können Sie Tomaten einfrieren. Allerdings verändert sich ihre Konsistenz erheblich und das Aroma der Früchte geht verloren. Deshalb ist es besser, die Tomaten vorher zu verarbeiten und dann einzufrieren. Was Sie zum Einfrieren von Tomaten außerdem beachten sollten, lesen Sie hier.