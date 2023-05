Ekliges Video zeigt: Darum sollten Sie die Erdbeeren immer in Salzwasser einweichen

Von: Anne Tessin

Erdbeeren sind die Stars im Frühsommer. Bevor Sie sie essen, sollten sie aber ein Salzbad nehmen. Nach diesem Video werden Sie das nicht mehr bezweifeln.

Erdbeeren sind köstliche kleine Vitaminbomben.

Am besten schmecken sie direkt aus dem Garten.

Nach diesem Video werden Sie darüber aber wahrscheinlich noch einmal gründlich nachdenken.

Rot, süß und herrlich saftig - können Sie es auch jedes Jahr kaum erwarten, bis die Erdbeersaison in vollem Gange ist? Ob frisch aus dem Garten, vom Wochenmarkt oder im Supermarkt gekauft, die kleinen Früchte sind einfach köstlich. Bevor Sie das nächste Mal herzhaft in eine Erdbeere beißen, sollten Sie das Früchtchen jedoch erst einmal baden gehen lassen.

Damit ist aber nicht nur das simple, gründliche Abwaschen gemeint, das wohl jeder macht. Wenn Sie das Video sehen, das eine junge Frau auf die Plattform TikTok gestellt hat, dann werden Sie wahrscheinlich schnell einsehen, dass Sie schwerere Geschütze auffahren müssen.

Erdbeeren sind köstlich, können aber ein unappetitliches Geheimnis verbergen. © Sebastian Kahnert/dpa/dpa-tmn

Salzwasserbad bringt Ekliges aus Erdbeeren hervor

Die Frau hält rote, frische Erdbeeren in einer Plastikschale in die Kamera. Die Früchte sehen völlig normal aus. Normalerweise würde sie diese einfach in der Spüle abwaschen, sagt sie. Als sie die Erdbeeren allerdings in ein Glas mit Salzwasser legt, beginnt nach ein paar Minuten ein zartes Gezappel, das Ihnen womöglich die Nackenhaare aufstellt.

Aus den bis dahin völlig unauffälligen und sogar ziemlich appetitlich aussehenden Erdbeeren flüchten kleine Würmchen oder besser Larven. Die hätte die Dame also einfach mitgegessen, hätte sie auf das Einweichen verzichtet. Aber sehen Sie hier selbst, was da kreucht und fleucht ...

Mehr Videos zeigen, warum Sie Erdbeeren in Salzwasser baden sollten

Die Netzgemeinde fühlt sich angestachelt und so finden sich immer mehr Videos, die den Salzwasser-Effekt auf Erdbeeren zeigen:

So vertreiben Sie Insekten aus Obst und Gemüse

Natürlich ist mit Insekten zu rechnen, je natürlicher die Früchte gezogen wurden – schließlich findet man auch in Pflaumen oder Himbeeren aus dem Garten häufig kleine Maden, Würmchen. Wenn Sie aber auf diese kleine, unerwartete Eiweißbeilage verzichten wollen, sollten Sie Erdbeeren und andere Früchte ab jetzt lieber in Salzwasser einweichen lassen. Dieser Tipp funktioniert übrigens auch mit anderem Obst und Gemüse, das sich eher schlecht putzen lässt, wie zum Beispiel Blumenkohl, Kopfsalat oder Lauch. Probieren Sie es aus. 24garten.de berichtet, warum Sie beim Ernten von Erdbeeren nie den Stiel entfernen sollten.