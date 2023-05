Vier Gemüsesorten, die Sie roh essen können – und auch sollten

Rote Bete, Brokkoli und Zwiebel sind Lebensmittel, die man normalerweise lieber kocht. Richtig gesund sind sie aber erst, wenn man sie roh isst.

Wer gesund leben will, der muss auf seine Ernährung achten. Deswegen landen bei vielen Menschen schon richtig gute Lebensmittel wie Brokkoli, rote Bete und Paprika regelmäßig auf dem Speiseplan. Gemüse ist ja bekanntlich gesund. Wussten Sie aber, dass manche Gemüsesorten sogar noch gesünder sind, wenn sie roh gegessen werden? Diese Lebensmittel sollten Sie als Rohkost verzehren, um all die wichtigen Nährstoffe aufzunehmen, die das Gemüse enthält.

Paprika: wegen Vitamin C am besten als Rohkost verzehren

Obwohl Paprika aus rein botanischer Sicht zu den Obstsorten gehört, weil die Schote aus einer befruchteten Blüte entsteht, wird das Lebensmittel im Volksmund als Gemüse oder korrekter als Fruchtgemüse bezeichnet. Aber egal, in welche Kategorie man die Paprika steckt, sie gehört zu den Lebensmitteln, die lieber roh verzehrt werden sollten.

Gemüse ist gesund und sollte auf dem Teller nicht fehlen. Einige Sorten isst man am besten roh.

Der Grund ist, dass vor allem rote Paprika besonders viel Vitamin C enthält, nämlich laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e.V. (DGE) etwas mehr als 200 Milligramm pro 100 Gramm Fruchtgemüse. Das ist mehr als eine Zitrone enthält und nur eine halbe Paprika deckt bereits den Tagesbedarf eines Erwachsenen ab. Vitamin C ist allerdings sehr hitzeempfindlich. Deswegen sollte Paprika roh gegessen oder nur leicht erwärmt werden, wenn sie ihre gesunden Nährstoffe behalten soll.

Brokkoli roh essen: Hitze kann wichtige Nährstoffe abtöten

Was für die Paprika gilt, gilt auch für Brokkoli. Das Gemüse enthält viele wichtige Nährstoffe für den menschlichen Körper, unter anderem die Vitamine B1, B2, B6 und E, die vor Hautalterung und Zellschäden schützen, ebenso wie Vitamin C. Nur 100 Gramm Brokkoli decken in seiner rohen Form den Vitamin C-Bedarf eines Erwachsenen pro Tag ab.

Wenn man ihn kocht, verringert sich die Nährstoffmenge im Brokkoli. 100 Gramm enthalten roh zum Beispiel 94 Milligramm Vitamin C, gekocht sind es nur noch 90 Milligramm. Das ist laut der DGE immer noch fast genug, um den Tagesbedarf zu decken, der bei Frauen und Männern zwischen 95 und 110 Gramm liegt. In roher Form enthält Brokkoli aber auch Glucosinolate, was Aminosäuren sind, die vor Darmkrebs schützen sollen. Wer Brokkoli roh isst, sollte sich aber auf die feinen Röschen beschränken, da der Stiel ungekocht schwer verdaulich ist. Beachten Sie außerdem: Wenn Brokkoli zu lange gelagert wird und schon gelbe Stellen bekommt, verliert er wertvolle Vitamine, Mineralstoffe und Antiaxidantien.

Rote Bete: Für die extra Portion Folsäure lieber roh essen

Rote Bete ist eines dieser Gemüse, die man sowohl gekocht als auch roh essen kann. Es schmeckt in beiden Varianten gut, enthält aber nur roh große Mengen an Folsäure. Das Vitamin ist für die Zellteilung und die Neubildung von Zellen wichtig, ist allerdings stark wasserlöslich und hitzeempfindlich. Wenn Rote Bete gekocht wird, geht ein großer Teil davon verloren.

100 Gramm rote Bete enthalten laut DEG etwa 0,08 Milligramm Folsäure und 10 Milligramm Vitamin C. Beides ist hitzeempfindlich und verringert sich beim Kochen. Rote Bete ist aber auch deswegen gesund, weil es große Mengen an Eisen (0,9 Milligramm), Kalium (407 Milligramm), Kalzium (17 Milligramm) und Magnesium (21 Milligramm) enthält. Trotzdem sollte man von Roter Bete nicht zu viel essen, da sie Oxalsäure enthält, die in großen Mengen dem Körper schaden kann und zum Beispiel die Bildung von Nierensteinen fördert. Wenn Sie Rote Bete haltbar machen wollen, erfahren Sie hier einige nützliche Tipps.

Zwiebeln: Roh besonders gesund für Herz und Zellen

Rohe Zwiebeln gibt es meistens nur auf dem Burger, doch auch im Salat oder auf dem Butterbrot kann man das Gemüse essen. Roh sind Zwiebeln vor allem deshalb gesund, weil sie ebenfalls das hitzeempfindliche Vitamin C, B1-, B2- und B6-Vitamine, Vitamin E und Antioxidantien enthalten.

Außerdem verfügen Speisezwiebeln über den schwefelhaltigen Inhaltstoff Isoalliin, der für den Tränenreiz beim Zwiebelschneiden sorgt. Im Körper ist der Stoff aber sehr gesund und soll sogar krebsvorbeugend wirken.