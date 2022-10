Aus diesem Grund wird Hackfleisch grau – und so finden Sie heraus, ob es noch genießbar ist

Oft bekommt Hackfleisch schon kurz nach dem Kauf graue Flecken. Was steckt dahinter – und ist das Hackfleisch trotz der grauen Flecken noch essbar?

Gerade frisch gekauft und schon seltsame Flecken: Oft verfärbt sich Hackfleisch schon kurz nach dem Kauf an manchen Stellen grau. Viele fragen sich dann, ob das Hackfleisch etwa schon verdorben ist oder ob die grauen Flecken schädlich für die Gesundheit sind. Das verbirgt sich hinter dem Phänomen.

Hackfleisch wird grau: Das steckt hinter der Verfärbung

Die grauen Flecken auf dem Hackfleisch entstehen durch eine chemische Reaktion, wie Focus.de berichtet. Diese beginnt meistens in der Mitte des Hacks. An diese Stelle gelangt nämlich am wenigsten Sauerstoff, wodurch das im Fleisch enthaltene Protein Myoglobin beginnt, Pigmente zu bilden. Deshalb verfärbt sich das Hackfleisch von rot zu braun.

Ist graues Hackfleisch gesundheitsschädlich?

Die grauen Flecken auf dem Hackfleisch sehen zwar nicht schön aus, sind in der Regel aber nicht schädlich für die Gesundheit. Wichtiger als das Aussehen ist beim Hackfleisch nämlich der Geruch. Wer also graue Flecken auf dem Hack sieht, sollte es einem Riechtest unterziehen: Wenn es süßlich, stechend oder auf andere Weise streng riecht, sollte es auf keinen Fall mehr gegessen werden. Dann hat nämlich bereits die Zersetzung des Fleischs begonnen und die Gefahr einer Lebensmittelvergiftung oder ähnlichem ist sehr hoch.

Um zu überprüfen, ob Hackfleisch mit grauen Flecken bereits verdorben ist, gibt es außerdem noch eine weitere Methode. Liegt das Hack an der Luft, sollte es sich nach ungefähr 15 Minuten wieder rosa färben. Dafür ist ebenfalls das Protein Myoglobin verantwortlich. Passiert dies nicht, ist dies ein Anzeichen, dass das Fleisch verdorben sein könnte. (Von Michaela Schaal)