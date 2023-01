Gesunde Waffeln ohne Zucker und Mehl, die trotzdem total lecker sind

Veganes Rezept

Ernähren Sie sich aktuell zuckerfrei oder wollen Sie allgemein auf gesunde, kalorienärmere Rezepte umsteigen? Dann ist dieses Waffelrezept genau richtig.

Was gibt‘s Schöneres, als an einem faulen Sonntag statt des üblichen Brötchenfrühstücks mal wieder das Waffeleisen hervorzuholen und leckere Waffeln für die ganze Familie zu zaubern? Bei der Suche nach einem Rezept gibt es so viel Auswahl: klassisch mit Mehl, Eiern und Milch, Kakao-Waffeln oder lieber herzhafte Waffeln? Falls Sie aktuell (etwa wegen der Fastenzeit) auf Zucker verzichten oder sich gesünder ernähren wollen, haben wir hier ein tolles Rezept für Waffeln ohne Zucker und Mehl, die dennoch super lecker sind, versprochen! Im Grunde brauchen Sie nur drei Zutaten: eine Banane, Haferflocken und Milch oder (für die vegane Variante) einen Pflanzendrink Ihrer Wahl. Für mehr Aroma können Sie noch Zimtpulver oder Vanilleextrakt hinzugeben.

Rezept für gesunde Waffeln ohne Zucker und Mehl: Die Zutaten

100 g Haferflocken

1 Banane

200 ml Milch oder Pflanzendrink

1 Prise Zimt oder Vanilleextrakt (optional)

Psst: Wenn Sie nicht unbedingt vegane Waffeln zubereiten möchten, können Sie auch noch ein Ei hinzufügen und etwas weniger Milch verwenden, dann wird der Teig fluffiger! Nehmen Sie außerdem eine reife Banane, damit Sie sie gut zerkleinern können.

Waffeln kann man auch ohne Zucker und Mehl backen: ein gesundes Rezept und trotzdem total lecker!

So backen Sie gesunde Waffeln ohne Zucker und Mehl

Mahlen Sie die Haferflocken in einem Mixer zu einem feinem Pulver. Geben Sie die Banane in Stücken und die Milch bzw. den Pflanzendrink dazu. Pürieren Sie alle Zutaten gut miteinander. Heizen Sie das Waffeleisen vor und fetten Sie es bei Bedarf mit Kokosfett oder Öl ein. Geben Sie etwas Teig hinein und backen Sie nacheinander Waffeln bei mittlerer Hitze aus, für jeweils etwa 4,5 Minuten.

Die Waffeln sollten innen durchgebacken und außen schön goldbraun sein. Bei diesen gesunden Waffeln ohne Zucker und Mehl dürfen Sie mit ruhigem Gewissen mehrmals zuschlagen. Dazu schmeckt zum Beispiel etwas klein geschnittenes Obst Ihrer Wahl. Guten Appetit!

