Wassermelonenschale nicht wegwerfen: Wofür Sie die Reste weiterverwenden können

Wie, das kann man essen? Die Schale von Wassermelonen ist viel zu schade zum Wegwerfen und sollte keinesfalls im Müll landen.

So saftig, so süß, so lecker: Wassermelonen gehören zum Sommer einfach mit dazu. Schon beim ersten Bissen sorgt das zartrosa Fruchtfleisch für eine willkommene Erfrischung. Da Wassermelonen zu 95 Prozent aus Wasser bestehen, versorgen sie den Körper an heißen Tagen optimal mit Feuchtigkeit. Außerdem stecken die Durstlöscher voller gesunder Nährstoffe und sind der ideale Abnehm-Begleiter. Was die meisten Menschen nicht wissen: Neben dem Fruchtfleisch lässt sich auch die Schale der Melonen essen.

Wassermelone: Die Schale bloß nicht in den Müll werfen

Das Aufschneiden der Wassermelone ist bekanntlich ziemlich mühsam. Da wäre es doch schade, wenn man nicht alle Teile der afrikanischen Frucht nutzt. Leider landet die Schale meist unachtsam im Müll – dabei spricht nichts dagegen, sie mitzuverzehren. Lediglich die äußere dunkelgrüne Schicht sollte nicht verwertet werden. Ansonsten ist die ganze Frucht essbar. Damit tun Sie nicht nur der Umwelt etwas Gutes – Stichwort Lebensmittelverschwendung – sondern auch Ihrer Gesundheit.

Neben dem süßen Fruchtfleisch kann auch die weiße Schale der Wassermelone gegessen werden. © IMAGO

Denn in der weißen und hellgrünen Schicht unmittelbar unter der dunkelgrünen Haut befinden sich wertvolle Nährstoffe. Dazu gehören Ballaststoffe, Vitamin C, Kalium und jede Menge Antioxidantien. Letztere bekämpfen freie Radikale im Körper und können vor Krebs schützen. Außerdem steckt die Aminosäure Citrullin in der Wassermelonenschale, die den Stoffwechsel unterstützt und die Durchblutung verbessert. Erfahren Sie zusätzlich, wie Sie beim Einkauf die perfekte Wassermelone ergattern.

Verzehr von Wassermelonenschalen: Das gibt es zu beachten

Angesichts des hohen Ballaststoffgehalts der Schale ist es besser, wenn Sie zu Beginn nur kleine Mengen essen. Empfindliche Menschen können mit Verdauungsbeschwerden reagieren. Testen Sie also erst die individuelle Bekömmlichkeit, etwa indem Sie einen Esslöffel Schale als Zutat in Ihren Smoothie mixen. Außerdem sollten Sie, wenn möglich, nur die Schalen von Biomelonen verzehren. Ansonsten essen Sie die Pestizide mit, die besonders konzentriert in der äußeren Schicht stecken. Alternativ lässt sich die Wassermelone mit einem Sparschäler schälen.

Rezept-Ideen zum Verwerten von Wassermelonenschalen

Wassermelonenschalen lassen sich auf vielfältige Art und Weise verwerten. Probieren Sie es doch mal mit den folgenden Rezept-Ideen:

1. Erfrischender Sommersalat mit Wassermelonenschale

Im Sommer stehen erfrischende Salate hoch im Kurs. Die essbare Schale von Wassermelonen schmeckt ähnlich wie eine Salatgurke und peppt als Topping jeden Salat auf. Und so geht’s: Entfernen Sie die äußere Haut mit einem Sparschäler. Reiben Sie das weiße Fruchtfleisch oder schneiden Sie es in Stifte. Geben Sie die Stückchen nun in Ihren Salat – fertig!

Tipp: Sie können die Schalenstücke auch mit etwas Öl in der Pfanne anbraten. Das sorgt für ein noch intensiveres Aroma – und die Konsistenz ist umso knackiger.

2. Geheime Zutat Wassermelonenschale im Smoothie

Schmuggeln Sie beim nächsten Mal doch einfach etwas Wassermelonenschale als leckere und gesunde Geheimzutat in Ihren Smoothie. Das weiße Fruchtfleisch macht Ihr morgendliches Mixgetränk noch einen Ticken gesünder. Außerdem hat es keinen starken Eigengeschmack und passt deshalb zu allen Früchten.

3. Schneller Snack

Manchmal muss es einfach schnell gehen. Wer nicht viel Zeit hat, kann die weiße Schale auch als Snack für zwischendurch essen. Schneiden Sie sie dafür einfach in mundgerechte Stücke oder Sticks. Dazu passt ein erfrischender Dip Ihrer Wahl.

4. Exotische Marmelade

Auch wenn es erstmal komisch klingt: Wassermelonenschale eignet sich perfekt als Zutat für eine Marmelade. Entfernen Sie erst die dunkelgrüne Haut der Melone. Die weiße Schale und etwas rosa Fruchtfleisch können Sie nun in Würfel schneiden. Mischen Sie die Stückchen anschließend mit Gelierzucker. Für 500 Gramm Melone brauchen Sie 250 Gramm Zucker. Lassen Sie die Mischung einen halben Tag durchziehen, bevor Sie sie aufkochen und köcheln lassen. Zum Verfeinern können Sie den Saft einer halben Zitrone dazugeben. Wenn die gewünschte Konsistenz erreicht ist, geben Sie die Marmelade in ein Einmachglas.

5. Wassermelonenschale einlegen

Die Schale von Wassermelonen lässt sich auch einlegen. Ebenso wie Gurken kann die Frucht süßsauer eingekocht werden. Dafür brauchen Sie neben Wasser und Essig eine Reihe von Gewürzen, Zitronensaft sowie Zucker. Die eingekochten Melonenstückchen können ähnlich wie Essiggurken pur oder als Beilage zum Hauptgericht gegessen werden. Auch im Sandwich sorgt die eingelegte Schale für das gewisse Etwas.