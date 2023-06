Pizza-Test: Welche Tiefkühlpizza aus dem Supermarkt ist die beste?

Von: Janine Napirca

ZDF Wiso hat verschiedene Tiefkühlpizzen der Geschmacksrichtung Salami getestet und einen eindeutigen Sieger gekürt.

Wem läuft beim Gedanken an schön saftig knusprige Pizza nicht das Wasser im Mund zusammen? Italienisches Essen allgemein erfreut sich weltweit großer Beliebtheit – zurecht! Vor allem Pizza ist unschlagbar, denn durch die unterschiedlichsten Geschmackssorten ist für jeden Gusto etwas dabei. Essen Sie gerne Salamipizza? Selbstgemacht oder doch öfter die Variante Tiefkühl-Supermarkt? Welche tiefgekühlte Salamipizza aus dem Handel beim Test von ZDF Wiso am besten abschneidet, lesen Sie im Folgenden.

ZDF Pizza-Test: Folgende Salami-Tiefkühl-Pizzen wurden von Wiso getestet

Marke/Hersteller Name Preis pro 100 Gramm Denns Biomarkt „dennree Al Forno Pizza Salami“ 1,04 Euro Original Wagner „Die Backfrische Salami mit 3 Käsen“ 1,03 Euro Dr. Oetker „Die Ofenfrische Salami“ 0.90 Euro Aldi Süd „Pizza Ah Steinofenpizza Salami“ 0,33 Euro Kaufland „K Classic Pizza aus dem Steinofen Edel-Salami“ 0,33 Euro Rewe „Ja! Steinofenpizza Salami“ 0,33 Euro

Während die Pizzen von Denns, Wagner und Dr. Oetker einzeln verkauft werden, gibt es die günstigeren Discounter-Salamipizzen von Aldi, Kaufland und Rewe jeweils im Dreierpack.

Testsieger: Welche geteste Salamipizza ist laut Wiso (ZDF) die beste?

Zunächst einmal wurden die sechs verschiedenen Salamipizzen im Labor untersucht. Was den Beffe-Wert (bindegewebseiweißfreies Fleischeiweiß) angeht, liegen alle getesteten Pizzen über dem gesetzlich geforderten Richtwert von 80 Prozent. Was die Qualität der Salami angeht, sind also alle Tiefkühlpizzen aus dem Supermarkt in Ordnung. Mit 89,2 Prozent schneidet „Die Ofenfrische“ von Dr. Oetker am besten ab.

Essen Sie gerne Salami-Tiefkühlpizza aus dem Supermarkt? (Symbolbild) © Yvonne Bogdanski/Imago

Zudem führte Wiso mit den Tiefkühlsalamipizzen einen Geschmackstest durch. Beim Pizza-Experten Francesco Ialazzo kam ebenfalls „Die Ofenfrische“ von Dr. Oetker am besten an. Bei den anderen Pizza-Testern ergab sich folgendes Ranking:

„Die Ofenfrische Salami“ von Dr. Oetker „Die Backfrische Salami mit 3 Käsen“ von Original Wagner „K Classic Pizza aus dem Steinofen Edel-Salami“ von Kaufland

Zwar wurden im Labortest weder gefährliche Transfette noch Keime oder Bakterien nachgewiesen, allerdings enthalten alle Tiefkühlpizzen aus dem Supermarkt deutlich mehr als 20 Gramm Fett und rund 800 Kalorien. Außerdem sind sie so salzig, dass fast der komplette Tagesbedarf eines Erwachsenen schon gedeckt ist. Daher sollte man Tiefkühlpizza aus dem Supermarkt nur in Maßen genießen. Machen Sie Ihre Pizza daher lieber selbst, zum Beispiel auf dem Grill.