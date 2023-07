Ob aus der Pfanne oder vom Grill: Zucchini-Caprese ein Gericht mit Stil

Von: Eva Lipka

Caprese, neu interpretiert: Gegrillte Zucchini trifft auf saftige Tomaten und cremigen Mozzarella. Das perfekte vegetarische Rezept zum Grillen. © Einfach Tasty

Bei dem Rezept für Zucchini-Caprese kann die Zucchini gegrillt oder in der Pfanne gebraten werden. Tomate und Mozzarella machen es zur perfekten Grillbeilage.

„Caprese“ ist ein italienisches Wort, das lediglich eine geografische Angabe macht. Denn der Salat, der weltweit unter dem Namen „Insalata Caprese“ bekannt ist, kommt ursprünglich aus Capri, einer Insel in der Bucht von Neapel. Wann und wer den berühmten Tomate-Mozzarella-Salat mit Basilikum erfunden hat, ist nicht ganz geklärt. Apropos Basilikum, mit diesen Tipps und Tricks hält das Kräutertöpfchen nahezu ewig. Zurück zur Caprese: Einer der Geschichten rund um die Entstehung besagt, dass die Kreation von einem italienischen Koch erfunden wurde, der alle Farben der italienischen Flagge in einem Gericht präsentieren wollte.

Doch ganz egal, wer den „Insalata Caprese“ kreiert hat, die Kombination aus Tomate, Mozzarella, Basilikum und einem Spritzer Olivenöl ist eine der wohl beliebtesten in der italienischen Küche. Rezepte, wie mediterraner Tortellini-Salat, Schweinefilet mit Tomate und Mozzarella und Tomate-Mozzarella-Aufstrich beweisen, dass diese Komposition einfach unschlagbar ist.

So schnell kann man Zucchini-Caprese zubereiten:

Diese Zutaten braucht man für Zucchini-Caprese:

Zucchini-Schiffchen:

400 g Zucchini, längs halbiert

2 EL Olivenöl

Salz, nach Geschmack

Pfeffer, nach Geschmack

Dressing:

90 ml Zitronensaft

1 Knoblauchzehe, fein gehackt

1 TL Zitronenabrieb

3 EL Olivenöl

Belag:

150 g Tomaten, in Scheiben

150 g Mozzarella, in Scheiben

Basilikum, nach Geschmack

So einfach ist die Zubereitung:

Für die Zucchini-Schiffchen: Zucchini in einer Pfanne mit Olivenöl auf beiden Seiten anbraten. Anschließend die Schnittseite kräftig mit Salz und Pfeffer würzen. Für das Dressing: In einer kleinen Schüssel Zitronensaft, Knoblauch, Zitronenabrieb und Olivenöl vermischen. Für den Belag: Tomate und Mozzarella abwechselnd und überlappend auf den Zucchini-Schiffchen platzieren. Mit dem Dressing beträufeln und Basilikum garnieren. Kann kalt oder warm genossen werden. Guten Appetit!

Das vegetarische Grillrezept für den Sommer ist Zucchini-Caprese. © Einfach Tasty

Die italienische Redewendung „Chi mangia solo crepa solo, chi mangia in compagnia, vive in allegria“ heißt übersetzt: „Wer allein isst, stirbt allein, wer in Gesellschaft isst, lebt in Heiterkeit.“ Zucchini-Caprese ist ein Rezept, das zum Teilen anregt!