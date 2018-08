Stadt wünscht sich, dass Schüler zu Fuß unterwegs sind

Schulwegpläne gibt es für alle fünf Grundschulen in der Stadt. Abgebildet ist der Plan für die Grundschule im Buchenbusch. Mit Grün sind die empfohlenen Wege gekennzeichnet, zudem wird auf verschiedene Gefahrensituationen hingewiesen. Außerdem sind die Hol- und Bring-Zone, Zebrastreifen und Spielplätze verzeichnet.

Neu-Isenburg - Die Schulranzen sind gepackt, die Zuckertüten für einige bereits gefüllt – in der nächsten Woche beginnt auch in Neu-Isenburg ein neues Schuljahr. Um den Abc-Schützen und Eltern eine Hilfestellung zu geben, verweist die Stadt auf ihre Schulwegpläne.

Eltern sollten den Weg gemeinsam mit den Kindern wählen. Dabei sollte bedacht werden, dass nicht immer der kürzeste Weg auch der beste ist, rät die Stadtverwaltung. Deshalb hat der städtische Fachbereich Straßenverkehrsbehörde zusammen mit der Polizei und den Leitungen entsprechende Schulwegpläne für die fünf Neu-Isenburger Grundschulen entwickelt. Die Pläne können auf der unter http://neu-isenburg.de/lebenund-wohnen/schulen/schulwegplaene/ eingesehen und ausgedruckt werden. „Alle Eltern der neuen Grundschüler sollten sich die Zeit nehmen, um den Weg genau mit ihren Kindern zu besprechen, am besten vor dem ersten Schultag“, appelliert der Erste Stadtrat Stefan Schmitt. Für die Stadt seien die Schulwegpläne eine wichtige präventive Maßnahme, um die Sicherheit der Kinder zu erhöhen.

Basis ist seinen Angaben nach eine genaue Bestandsaufnahme der Verkehrssituation im Einzugsbereich der Schulen. Falls nötig, werden die Pläne aktualisiert. Für das Schuljahr 2018/2019 war eine solche Anpassung allerdings nicht erforderlich.

Der Erste Stadtrat geht auch auf die Probleme mit den Elterntaxis ein: „Wir wünschen uns, dass möglichst viele Kinder zu Fuß in die Schule gehen und nicht direkt vor der Schultür abgeliefert werden.“ Der Hol- und Bringverkehr der Eltern führe zu viel gefährlicheren Situationen für die Kinder als der morgendliche Schulweg. Wie in jedem Jahr werden Ordnungspolizeibeamte in den kommenden Wochen verstärkt vor den Schulen kontrollieren. Besonders wichtig sei es, die Eltern und Kinder für mögliche Gefahrensituationen zu sensibilisieren und das Verhalten entsprechend anzupassen.

Erste positive Ergebnisse zeigt nach Angaben von Schmitt der Mobilitätsplan an der Grundschule Buchenbusch, der 2017 eingeführt wurde. Neben den sogenannten „weichen“ Maßnahmen wie Sensibilisierung der Eltern und Kinder wurden auch konkrete Veränderungen vorgenommen. Dazu zählt die Einrichtung einer Hol-Bring-Zone für Eltern, damit Kinder aus den Fahrzeugen sicher ein- und aussteigen können. Aktuell wird ebenfalls ein Schulmobilitätskonzept für die Ludwig-Uhland-Schule in Gravenbruch erarbeitet – gemeinsam mit der Verkehrsexpertin Katalin Saary, der Straßenverkehrsbehörde, der Schulleitung und dem KIZ Gravenbruch.

Bilder: Einschulung 2017 in Dreieich und Neu-Isenburg Zur Fotostrecke

Schmitt nutzt in diesem Zusammenhang auch die Gelegenheit, auf das Projekt der „Kindernotinseln“ hinzuweisen, das es seit 2011 in Neu-Isenburg gibt. Mehr als 60 Geschäfte beteiligen sich daran. Der Aufkleber „Notinsel“ auf Schaufenstern oder Eingangstüren signalisiert, dass Kinder dort Hilfe und Verständnis finden – bei kleineren oder größeren Problemen. Alle Standorte sind ebenfalls auf der Homepage der Stadt abzurufen. Eltern können mit ihren Kindern die Notinseln, die sich auf dem jeweiligen Schul- und Freizeitwegen befinden, ausfindig machen und in die Planung des Schulwegs einbeziehen.

Nicht immer laufen die Kinder zu Fuß in die Schule, Ältere fahren gerne auch mit den Roller oder dem Fahrrad. Die Schulleitungen empfehlen jedoch, Kinder erst nach der Verkehrsprüfung in der vierten Klasse alleine mit dem Rad fahren zu lassen. Mädchen und Jungen sollten immer einen Fahrradhelm tragen, auch wenn sie Roller fahren.

In diesem Zusammenhang weist die Straßenverkehrsbehörde der Stadt noch einmal darauf hin, dass Kinder bis zum vollendeten achten Lebensjahr, den Gehweg zum Radfahren benutzen müssen. Eine Aufsichtsperson ab 16 Jahre auf dem Fahrrad darf bei Kindern unter acht Jahren auf dem Gehweg mitfahren. Kinder bis zum vollendeten zehnten Lebensjahr, dürfen diesen benutzen. Darüber hinaus ist das Radeln auf Bürgersteigen für ältere Kinder und Erwachsene nicht erlaubt. (hok)