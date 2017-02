Rosenmontagszug in Seligenstadt mit Themen von Trump bis Brexit

Seligenstadt - Es schien ein wenig ruhiger zu sein als sonst. Eine Stunde vor Zugbeginn klafften in den Zuschauerreihen in der Innenstadt noch für diesen Zeitpunkt ungewöhnlich große Lücken. Von Katrin Stassig

Als sich der Rosenmontagszug auf den Straßen von Seligenstadt in Bewegung setzte, stand das Publikum bei nahezu optimalen Wetterbedingungen dicht gedrängt wie eh und je. Das gibt es nur an Fastnacht: Eine Indianer-Squaw, die mit einem SWAT-Polizisten Händchen hält, ein Mönch in Kutte, der aus einer Red-Bull-Dose trinkt, oder Eisbären, die Selfies mit dem Smartphone schießen. Fantasievolle und bunte Kostümen in den Reihen der Zuschauer und natürlich vor allem bei den rund 3 000 Zugteilnehmern. Unmöglich, an dieser Stelle all die kreativen und originellen Ideen zu würdigen, die in der Summe 98 Zugnummern ergeben.

+ Die Maamauerbaabambeler schwören auf Fachwerk statt Neubauten: Kritik an der umstrittenen Westring-Bebauung in Seligenstadt. © Hampe, Axel Märchen, Mythen, Tier- und Fabelwelt stellen schier unerschöpfliche Quellen für Fußgruppen und Wagenbauer dar. Pfauen und Paradiesvögel, grüne Hexen, Feen und Zauberer bevölkern die Straßen der Einhardstadt ebenso wie Harlekine, Clowns und – Achtung, Frauenpower – Froschköniginnen. Letztere übrigens gleich zweimal: von den Fissemadendemachern und von den Schlumbermädchen.

+ BOOM! PANG! POW! Schlumberbunte Dabbesjer als Comics. © Hampe, Axel Die Turmmänncher fahren im 33. Jahr ihres Bestehens das Säbelzahn-Eichhörnchen „Scrat“ aus „Ice Age“ durch die Stadt. Aladine auf Sänften trägt die Gruppe Fecher durchs Morgen..., äh, Schlumberland, gefolgt von einem Wagen mit rotierender güldener Wunderlampe und einem Märchenpalast mit ebenso güldenen Dächern. Die Waacheschieber entführen ebenfalls in 1001 Nacht. Der blaue Geist aus der Wunderlampe schwebt fast haushoch auf dem fliegenden Teppich durch Seligenstadt. Größenmäßig wird das nur noch getoppt vom Einstein der Einhardwiwwel und seinen dampfenden Reagenzgläsern. Bei der TuS Froschhausen ist schon wieder Weihnachten – samt Grinch, der nach den Geschenken greift.

+ Die Gruppe Plastikdibbscher als Kugelfische. © Hampe, Axel Beim Thema Politik wird’s in diesem Jahr international. Der neue US-Präsident dient gleich drei Gruppen als Themengeber. „Donald Trump als Krakenmann nimmt sich grad, was er kriegen kann“, titeln die Einhardschlumber. In ihren Fängen hält die Krake Trump ein paar Mexikaner. Der geplante Mauerbau veranlasst die Pienzjer zu Reminiszenzen an die deutsch-deutsche Vergangenheit: „Wir dachten, die Zeit der Mauern sei überwunden, jetzt hat Trump sie für Amerika neu erfunden.“ Den scheidenden Präsidenten vor versinkender Freiheitsstatue kommentieren Maries-Bunker-Schlumber wie folgt: „USA wär froh, wenn Obama blieb do“.

Die „Meuterei in Europa“ thematisiert der Club der Gaudianer. Ein dicker britischer Wal bringt das Schiff zum Kentern: „Der Brexit bringt uns schwer ins Schwanken, in Europa brechen alle Planken.“ Auch die „kleine“ Seligenstädter Politik kommt vor: Die Maamauerbaabambeler ziehen als Fachwerkhäuschen durchs Städtchen und kritisieren die umstrittene Westringbebauung: „Unser Fachwerk, das ist toll. Doch von Neubauten haben wir die Nase voll.“

Narrencamp statt Dschungelcamp heißt es bei den Pfläumscher, und auch der Blockhausclub ist im Dschungel unterwegs. Über dem „Affetheater“ thront ein Elefant, dessen Rüssel im Wind hin und her wackelt. Unverzichtbar für die gute Stimmung auch die 14 Musikgruppen, die dem Rosenmontagszug die richtige Würze geben.

