Anleihen aus dem Morgenland

Bürgel - „Gut Stuss, Ahoi. . .“ Auch im Orient! Im Bürgerhaus zeigten rund 100 Kinder und Jugendliche der Ranzengarde ihr thematisch im Morgenland angesiedeltes Programm. Das Publikum bedachte die Akteure mit viel Applaus und zahlreichen Raketen. Von Anna Kirschner

Seit den Sommerferien haben sie an der Jugendsitzung gearbeitet: Elke Kromm leitet seit 15 Jahre die Kinder- und Jugendabteilung der Raga. Mit Ilka Mottscheller, Alexandra Atzenböck-Gehrlein, Dagmar Winter, Gesa Güldensupp und Martina Holzer hat sie Tänze und Vorträge gestaltet, geplant und koordiniert. Nichts geht aber ohne den Elferrat: Nach der Begrüßung durch Wolfgang Zühlke nahm der Hofstaat seine Plätze ein und Jugend präsident Maxi Winter übernahm letztmals den Vorsitz mit Jannik Löst, Nicolas Kohlhepp, Lauree Waldmann, Iven Waldmann, Jan Lyre, Niklas Brack, Tristan Fernandez Latzke, Finn Schmidt, Julian Kuch und Nico Dettmann. Als Prinzessin und Prinz überzeugten Vanessa Kirchner und Keanu Trupp, Zara di Vittoria mimte die Hofdame. Mohr Felix „der Glückliche“ Gehrlein sang sein Ständchen.

Mit temporeichem Gardetanz eröffneten „Die Kobras“ zur Melodie von „I was born this way“ den Nachmittag. Zur Gruppe gehören Nina Emrich, Chantal Schilling, Lisa Sellmer, Laura Stoll, Lana Michon, Laura Klemenz, Emely Keul, Kira Jahnel, Annika Kison, Lea Krüger und Vivien Lenz. Anschließend zeigten Leona Schwab und Chiara Berz ein beachtliches Solo zum Liebeslied „All Of Me“. Die berührende Performance mit Ballett-Elementen bestätigte den ersten Eindruck: Alle Tänzerinnen sind mit Spaß bei der Sache.

Als nächstes erheiterten Vanessa Kirchner als Agathe und Selin Yilmaz Maith als Amandus das Publikum. Die „Familie Knaddel“ hatten ihr freches Karlchen dabei, überzeugend dargestellt von Amy Neunobel, und mussten sich mit dessen frechen Witzen und Pointen über ihr Familienleben auseinandersetzen.

Nach einigen Lachern kam ein Bollywood-inspirierter Schautanz. Diesmal bannten „Die Mugels“ in ihren an indische Saris angelehnten Kostümen den Saal. Der fesche Auszug auf „Schüttel deinen Speck“ fachte noch mehr Applaus an für Natalie Antl, Arina Kobilyn, Madleen Reif, Anna Hartmann, Samantha Christ, Leona Schwab, Mona Schröder, Jaqueline Langosch, Chantale Pfannkuchen, Chiara Berz, Pia Jürges und Tamara Hensel.

Schwer zu toppen für die Raga-Jugend: Die „Boys and Girls“-Gruppe führte ihr selbstgestaltestes Programm zu Hits der Backstreet Boys und Spice Girls auf. In Baseball-Caps traten Michelle Kaspar, Emily Rist, Pia Jürges, Chantale Pfannkuchen, Leona Schwab, Isabel Tippmann, Eva-Maria Kreisel, Jaqueline Maith, Sofija Vasilev und Alicia Hof auf. Aufmerksamen Gästen dürften die Kostüme vom Vorjahr bekannt gewesen sein; in glitzernden Kleidern und schwarzen Perücken performten Max Maith, Ben Hartmann, Hendrik Röder, Valentin Zech, Sören Jacobsen, Lukas Schmidt, Philipp Sauer und André Müller.

Auch der Schautanz der jüngsten, der „Lilli-Fees“, war orientalisch gestaltet. Marie Michon, Hanna Schaub, Victoria Janik, Sina Kirchner, Selina Kirchner, Magalie Möhl, Helena Latzke und Fenja Sommer kamen um eine Zugabe nicht herum. Vom phantastischen Ausflug in den Orient holte Elferpräsident Maxi Winter als gestresster Teenager alle wieder in die Realität zurück. Er witzte auf Hessisch über seine anstrengende, Smartphone-süchtige Mutter. Den aufwendigsten Schautanz zeigten die Kobras mit ihrem zweiten Auftritt. Zu Musik aus dem Aladdin-Musical spielten und tanzten sie mit grandiosem Ausdruck vor einer hinreißenden Kulisse mit nebelpustender Wunderlampe und Orientteppichen.

Auch die darauffolgende Kulisse war aufwendig: Ein Märchenwald entstand zu Füßen der Elfer, in dem Amy Neunobel die märchenlesende Oma mimte und mit ihrer aufgeweckten Art den Saal auf ihrer Seite hatte. Die „Miniröchler“ Lara Hotz, Leonor Marmann, Sina Kirchner, Selina Kirchner, Paul Neunobel, Nele Glaser, Johanna Wietzorek, Luisa Warnemünde, Ludwig Siegler, Annika Zoller und Luis Neunobel mimten verschiedene Märchenfiguren und sangen solistisch die passenden Kinderlieder. Luisa Böttcher begleitete sie am Klavier. Eine echter Höhepunkt, denn die Kleinsten traten mutig vors Publikum.

Zum Finale kamen alle nochmals auf der Bühne zusammen und hoben „die Hände zum Himmel“. Den Abschlussworten des Vereinsvorsitzenden Tobias Stephan kann man sich getrost anschließen: Um die Jugendarbeit bei der Raga muss niemand besorgt sein. Schon seit 1949 läuft das Spektakel als eine der ältesten deutsche Jugendsitzungen ohne Unterbrechung. Das ist möglich dank dem Engagement zahlreicher Beteiligter. Hervorzuheben sind Claudia Latzke und das Tanzsportteam um Gisela Schäfer, die alle Tänze mit den Kindern und Jugendlichen einstudiert haben. Natürlich braucht’s auch karnevalaffine Kinder und Jugendliche: Zuwachs ist jederzeit willkommen.

Einzig zwei Wehrmutstropfen: ein angemalter „Mohr“ erscheint 2017 doch als überholte und ungehörige Tradition; ein weißer Hofnarr würde es auch tun. Und wieso die Raga nicht dem guten Beispiel des TS Ober-Roden folgt und einen paritätisch besetzten Elferrat einführt, ist auch fraglich.